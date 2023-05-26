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Медведев призвал россиян не покидать страну в сложные времена - РИА Новости, 26.05.2023
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08:07 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/rossiyane-1874246752.html
Медведев призвал россиян не покидать страну в сложные времена
Медведев призвал россиян не покидать страну в сложные времена - РИА Новости, 26.05.2023
Медведев призвал россиян не покидать страну в сложные времена
Приличный человек в сложные для государства времена должен жить в своей стране и следовать условиям, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:07
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дмитрий медведев
россия
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Приличный человек в сложные для государства времена должен жить в своей стране и следовать условиям, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами в ходе состоявшегося визита во Вьетнам. "Невозможно не учитывать условия, в которых вы живете. Не считаю, что людей с другими взглядами нужно прибивать к кресту. Но в сложные для страны времена, если ты приличный человек, ты должен жить в стране и следовать условиям, в которых ты живешь", - сказал Медведев. Ранее он называл предателями россиян, которые покинули страну и призывают к ее поражению и гибели, и заявил, что они должны рассматриваться как враги общества и государства.
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дмитрий медведев, россия, общество
Дмитрий Медведев, Россия, Общество
Медведев призвал россиян не покидать страну в сложные времена

Медведев: приличный человек в сложные для государства времена должен жить в своей стране

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Приличный человек в сложные для государства времена должен жить в своей стране и следовать условиям, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами в ходе состоявшегося визита во Вьетнам.
"Невозможно не учитывать условия, в которых вы живете. Не считаю, что людей с другими взглядами нужно прибивать к кресту. Но в сложные для страны времена, если ты приличный человек, ты должен жить в стране и следовать условиям, в которых ты живешь", - сказал Медведев.
Ранее он называл предателями россиян, которые покинули страну и призывают к ее поражению и гибели, и заявил, что они должны рассматриваться как враги общества и государства.
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