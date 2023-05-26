https://ria.ru/20230526/roskomnadzor-1874256074.html

Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ в новых регионах

Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ в новых регионах - РИА Новости, 26.05.2023

Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ в новых регионах

Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ в новых регионах РФ, также на рассмотрении находятся и другие заявления, поступившие через Госуслуги в РКН, сообщили РИА... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T09:28

2023-05-26T09:28

2023-05-26T09:28

россия

луганская народная республика

херсонская область

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

донецкая народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ в новых регионах РФ, также на рассмотрении находятся и другие заявления, поступившие через Госуслуги в РКН, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в федеральной службе агентству сообщили, что в новых регионах РФ были открыты территориальные подразделения Роскомнадзора. "На сегодняшний день в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ", - говорится в ответе РКН на запрос. Добавляется, что в настоящее время в ведомстве также находятся на рассмотрении заявления на регистрацию СМИ в новых регионах, поступившие через портал государственных услуг РФ.

https://ria.ru/20230525/karty-1874150237.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, луганская народная республика, херсонская область , федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), донецкая народная республика, запорожская область