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Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ в новых регионах - РИА Новости, 26.05.2023
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09:28 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/roskomnadzor-1874256074.html
Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ в новых регионах
Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ в новых регионах - РИА Новости, 26.05.2023
Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ в новых регионах
Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ в новых регионах РФ, также на рассмотрении находятся и другие заявления, поступившие через Госуслуги в РКН, сообщили РИА... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:28
2023-05-26T09:28
россия
луганская народная республика
херсонская область
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ в новых регионах РФ, также на рассмотрении находятся и другие заявления, поступившие через Госуслуги в РКН, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в федеральной службе агентству сообщили, что в новых регионах РФ были открыты территориальные подразделения Роскомнадзора. "На сегодняшний день в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ", - говорится в ответе РКН на запрос. Добавляется, что в настоящее время в ведомстве также находятся на рассмотрении заявления на регистрацию СМИ в новых регионах, поступившие через портал государственных услуг РФ.
https://ria.ru/20230525/karty-1874150237.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
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россия, луганская народная республика, херсонская область , федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), донецкая народная республика, запорожская область
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Донецкая Народная Республика, Запорожская область
Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ в новых регионах

Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ в новых регионах, на рассмотрении есть еще заявления

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМужчина на улице в Луганске
Мужчина на улице в Луганске - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мужчина на улице в Луганске. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ в новых регионах РФ, также на рассмотрении находятся и другие заявления, поступившие через Госуслуги в РКН, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в федеральной службе агентству сообщили, что в новых регионах РФ были открыты территориальные подразделения Роскомнадзора.
"На сегодняшний день в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ", - говорится в ответе РКН на запрос.
Добавляется, что в настоящее время в ведомстве также находятся на рассмотрении заявления на регистрацию СМИ в новых регионах, поступившие через портал государственных услуг РФ.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Донецкая Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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