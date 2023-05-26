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В США сообщили о тревоге украинцев из-за решения Зеленского - РИА Новости, 26.05.2023
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23:28 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/reshenie-1874474900.html
В США сообщили о тревоге украинцев из-за решения Зеленского
В США сообщили о тревоге украинцев из-за решения Зеленского - РИА Новости, 26.05.2023
В США сообщили о тревоге украинцев из-за решения Зеленского
Решение украинского руководства отложить весеннее контрнаступление встревожило украинскую общественность, пишет обозреватель The Spectator Светлана Моренец. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T23:28
2023-05-26T23:28
политика
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Решение украинского руководства отложить весеннее контрнаступление встревожило украинскую общественность, пишет обозреватель The Spectator Светлана Моренец."Задержка весеннего наступления встревожила некоторых украинцев, которым хотелось верить в рассказы о том, что война закончится к лету", — отметила автор.Она пояснила, что на украинском телевидении постоянно твердят об "истощении России" и о том, что ВСУ "достаточно сделать один рывок", чтобы решить вопрос. Однако заявления киевских пропагандистов и происходящее в реальном мире различаются, говорится в статье.По словам журналиста, беда состоит в том, что "пиар-успех" контрудара ВСУ непомерно раздул ожидания союзников Киева и теперь может сыграть с ним злую шутку. Разочаровывающий результат может подорвать желание Запада продолжать финансировать Украину, заключила Моренец.
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политика, украина, киев, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
В США сообщили о тревоге украинцев из-за решения Зеленского

The Spectator: украинцев встревожило решение Зеленского отложить контрнаступление

© Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Решение украинского руководства отложить весеннее контрнаступление встревожило украинскую общественность, пишет обозреватель The Spectator Светлана Моренец.
«
"Задержка весеннего наступления встревожила некоторых украинцев, которым хотелось верить в рассказы о том, что война закончится к лету", — отметила автор.
Она пояснила, что на украинском телевидении постоянно твердят об "истощении России" и о том, что ВСУ "достаточно сделать один рывок", чтобы решить вопрос. Однако заявления киевских пропагандистов и происходящее в реальном мире различаются, говорится в статье.
По словам журналиста, беда состоит в том, что "пиар-успех" контрудара ВСУ непомерно раздул ожидания союзников Киева и теперь может сыграть с ним злую шутку. Разочаровывающий результат может подорвать желание Запада продолжать финансировать Украину, заключила Моренец.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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