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Моравецкий посчитал выплату репараций Польше выгодной для Германии - РИА Новости, 26.05.2023
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12:11 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/reparatsii-1874298308.html
Моравецкий посчитал выплату репараций Польше выгодной для Германии
Моравецкий посчитал выплату репараций Польше выгодной для Германии - РИА Новости, 26.05.2023
Моравецкий посчитал выплату репараций Польше выгодной для Германии
Германии была бы выгодна выплата военных репараций Польше, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:11
2023-05-26T12:11
в мире
германия
польша
берлин (город)
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Германии была бы выгодна выплата военных репараций Польше, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. "Репарации были бы выгодны также Германии. Я знаю, что это может звучать шокирующе, но для наших польско-немецких отношений - дай Бог, мы будем жить рядом очередные тысячу лет - исправление этих вечных потерь, тех слез и моря крови хотя бы в минимальной степени, через признание репараций, было бы чем-то очень позитивным", - сказал Моравецкий в эфире Польского радио. По его словам, в случае выплаты репараций "отношение Польши к Германии, отношение поляков к немцам, несомненно, улучшилось бы". В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20230502/polsha-1869063248.html
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в мире, германия, польша, берлин (город), матеуш моравецкий
В мире, Германия, Польша, Берлин (город), Матеуш Моравецкий
Моравецкий посчитал выплату репараций Польше выгодной для Германии

Премьер Моравецкий считает, что Германии была бы выгодна выплата военных репараций Польше

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Германии была бы выгодна выплата военных репараций Польше, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.
"Репарации были бы выгодны также Германии. Я знаю, что это может звучать шокирующе, но для наших польско-немецких отношений - дай Бог, мы будем жить рядом очередные тысячу лет - исправление этих вечных потерь, тех слез и моря крови хотя бы в минимальной степени, через признание репараций, было бы чем-то очень позитивным", - сказал Моравецкий в эфире Польского радио.
По его словам, в случае выплаты репараций "отношение Польши к Германии, отношение поляков к немцам, несомненно, улучшилось бы".
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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