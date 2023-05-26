https://ria.ru/20230526/reparatsii-1874298308.html

Моравецкий посчитал выплату репараций Польше выгодной для Германии

Моравецкий посчитал выплату репараций Польше выгодной для Германии - РИА Новости, 26.05.2023

Моравецкий посчитал выплату репараций Польше выгодной для Германии

Германии была бы выгодна выплата военных репараций Польше, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:11

2023-05-26T12:11

2023-05-26T12:11

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германия

польша

берлин (город)

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Германии была бы выгодна выплата военных репараций Польше, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. "Репарации были бы выгодны также Германии. Я знаю, что это может звучать шокирующе, но для наших польско-немецких отношений - дай Бог, мы будем жить рядом очередные тысячу лет - исправление этих вечных потерь, тех слез и моря крови хотя бы в минимальной степени, через признание репараций, было бы чем-то очень позитивным", - сказал Моравецкий в эфире Польского радио. По его словам, в случае выплаты репараций "отношение Польши к Германии, отношение поляков к немцам, несомненно, улучшилось бы". В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20230502/polsha-1869063248.html

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в мире, германия, польша, берлин (город), матеуш моравецкий