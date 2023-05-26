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Противогололедные материалы начнут закупать в Московской области в июле - РИА Новости, 26.05.2023
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Новости Подмосковья
 
19:01 26.05.2023
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Противогололедные материалы начнут закупать в Московской области в июле
Противогололедные материалы начнут закупать в Московской области в июле - РИА Новости, 26.05.2023
Противогололедные материалы начнут закупать в Московской области в июле
В Главном управлении содержания территорий Московской области уже подготовили план закупок на следующий сезон. Противогололедные материалы начнут закупать уже в РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:01
2023-05-26T19:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Главном управлении содержания территорий Московской области уже подготовили план закупок на следующий сезон. Противогололедные материалы начнут закупать уже в середине лета. Об этом сообщил телеканал "360".Глава ведомства Светлана Аипова отметила, что участие в совместных закупках материалов примут 55 округов. Аукцион планируется в июле."В августе, при проведении процедур без замечаний, уже будут заключены контракты на поставку. Отмечу, что совместная закупка не предполагает совместного контракта: каждое учреждение будет иметь свой договор и комплект документов", – добавила Светлана Аипова.Она также отметила, что наличие нужного количества противогололедных материалов – один из пунктов зимнего чек-листа. Сотрудники ГУСТ будут отслеживать своевременное начало работ по нему.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Противогололедные материалы начнут закупать в Московской области в июле

© РИА Новости / Алексей МайшевОбработка дороги противогололедным реагентом
Обработка дороги противогололедным реагентом - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Главном управлении содержания территорий Московской области уже подготовили план закупок на следующий сезон. Противогололедные материалы начнут закупать уже в середине лета. Об этом сообщил телеканал "360".
Глава ведомства Светлана Аипова отметила, что участие в совместных закупках материалов примут 55 округов. Аукцион планируется в июле.
"В августе, при проведении процедур без замечаний, уже будут заключены контракты на поставку. Отмечу, что совместная закупка не предполагает совместного контракта: каждое учреждение будет иметь свой договор и комплект документов", – добавила Светлана Аипова.
Она также отметила, что наличие нужного количества противогололедных материалов – один из пунктов зимнего чек-листа. Сотрудники ГУСТ будут отслеживать своевременное начало работ по нему.
 
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