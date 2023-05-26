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Путин призвал гарантировать инвесторам их интересы - РИА Новости, 26.05.2023
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16:52 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/putin-1874410191.html
Путин призвал гарантировать инвесторам их интересы
Путин призвал гарантировать инвесторам их интересы - РИА Новости, 26.05.2023
Путин призвал гарантировать инвесторам их интересы
Нужно гарантировать инвесторам их интересы, но и государство должно подумать о себе, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:52
2023-05-26T16:52
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Нужно гарантировать инвесторам их интересы, но и государство должно подумать о себе, сказал президент России Владимир Путин. На встрече главы государства с членами "Деловой России" участники предложили запустить облигации с привязкой доходности к выручке эмитента, в том числе бессрочные. Это "новый финансовый инструмент, который позволит растущим компаниям, в том числе среднему бизнесу, привлечь новых инвесторов и вовлечь свободные средства для финансирования своего развития и новых инвестиций". В свою очередь президент назвал предложение интересным. "Нужно, конечно, гарантировать соответствующим инвесторам, приобретателям их интересы, я сейчас скажу аккуратно в самом широком смысле этого слова. Но государство тоже должно подумать о себе, эти гарантии не должны быть слишком рискованными и для государства тоже", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230526/obligatsii-1874399421.html
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экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Путин призвал гарантировать инвесторам их интересы

Путин призвал гарантировать инвесторам их интересы, но подумать и о государстве

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Нужно гарантировать инвесторам их интересы, но и государство должно подумать о себе, сказал президент России Владимир Путин.
На встрече главы государства с членами "Деловой России" участники предложили запустить облигации с привязкой доходности к выручке эмитента, в том числе бессрочные. Это "новый финансовый инструмент, который позволит растущим компаниям, в том числе среднему бизнесу, привлечь новых инвесторов и вовлечь свободные средства для финансирования своего развития и новых инвестиций".
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В свою очередь президент назвал предложение интересным.
"Нужно, конечно, гарантировать соответствующим инвесторам, приобретателям их интересы, я сейчас скажу аккуратно в самом широком смысле этого слова. Но государство тоже должно подумать о себе, эти гарантии не должны быть слишком рискованными и для государства тоже", - сказал Путин.
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