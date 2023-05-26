https://ria.ru/20230526/putin-1874410191.html
Путин призвал гарантировать инвесторам их интересы
Путин призвал гарантировать инвесторам их интересы - РИА Новости, 26.05.2023
Путин призвал гарантировать инвесторам их интересы
Нужно гарантировать инвесторам их интересы, но и государство должно подумать о себе, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:52
2023-05-26T16:52
2023-05-26T16:52
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849066051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51f939147d491952627b23c64e066fc6.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Нужно гарантировать инвесторам их интересы, но и государство должно подумать о себе, сказал президент России Владимир Путин. На встрече главы государства с членами "Деловой России" участники предложили запустить облигации с привязкой доходности к выручке эмитента, в том числе бессрочные. Это "новый финансовый инструмент, который позволит растущим компаниям, в том числе среднему бизнесу, привлечь новых инвесторов и вовлечь свободные средства для финансирования своего развития и новых инвестиций". В свою очередь президент назвал предложение интересным. "Нужно, конечно, гарантировать соответствующим инвесторам, приобретателям их интересы, я сейчас скажу аккуратно в самом широком смысле этого слова. Но государство тоже должно подумать о себе, эти гарантии не должны быть слишком рискованными и для государства тоже", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230526/obligatsii-1874399421.html
https://ria.ru/20230526/perevozki-1874409772.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849066051_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_96ada37a7b5aca56a2d553b3d4345ef0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Путин призвал гарантировать инвесторам их интересы
Путин призвал гарантировать инвесторам их интересы, но подумать и о государстве
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Нужно гарантировать инвесторам их интересы, но и государство должно подумать о себе, сказал президент России Владимир Путин.
На встрече главы государства с членами "Деловой России
" участники предложили запустить облигации с привязкой доходности к выручке эмитента, в том числе бессрочные. Это "новый финансовый инструмент, который позволит растущим компаниям, в том числе среднему бизнесу, привлечь новых инвесторов и вовлечь свободные средства для финансирования своего развития и новых инвестиций".
Путин назвал опыт облигаций РЖД успешным
В свою очередь президент назвал предложение интересным.
"Нужно, конечно, гарантировать соответствующим инвесторам, приобретателям их интересы, я сейчас скажу аккуратно в самом широком смысле этого слова. Но государство тоже должно подумать о себе, эти гарантии не должны быть слишком рискованными и для государства тоже", - сказал Путин.
Путин пообещал, что правительство проработает вопрос поддержки перевозчиков