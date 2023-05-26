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Путин назвал причину быстрого развития рынков - РИА Новости, 26.05.2023
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16:23 26.05.2023 (обновлено: 16:36 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/putin-1874401243.html
Путин назвал причину быстрого развития рынков
Путин назвал причину быстрого развития рынков - РИА Новости, 26.05.2023
Путин назвал причину быстрого развития рынков
Рынки стали быстро развиваться не из-за событий на Украине, это объективные обстоятельства из-за изменения мировой экономики и появления новых мировых лидеров,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:23
2023-05-26T16:36
экономика
украина
россия
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рынки стали быстро развиваться не из-за событий на Украине, это объективные обстоятельства из-за изменения мировой экономики и появления новых мировых лидеров, заявил президент России Владимир Путин. "Быстроразвивающиеся рынки стали быстро развиваться не из-за событий на Украине, а потому что это объективные обстоятельства, связанные с изменениями структуры мировой экономики, с появлением новых мировых лидеров. Это процесс, который продолжается на протяжении нескольких десятилетий", - сказал Путин на встрече с членами "Деловой России". По его словам, Россия в свое время постепенно начала переориентацию. "Повторяю, не из-за сегодняшних событий, мы просто заранее поняли, где эти центры роста мировой экономики, и начали с этим работать", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230526/zapad-1874388277.html
https://ria.ru/20230526/putin-1874383360.html
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экономика, украина, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Украина, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Путин назвал причину быстрого развития рынков

Путин: рынки стали быстро развиваться не из-за Украины, а из-за изменения экономики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рынки стали быстро развиваться не из-за событий на Украине, это объективные обстоятельства из-за изменения мировой экономики и появления новых мировых лидеров, заявил президент России Владимир Путин.
"Быстроразвивающиеся рынки стали быстро развиваться не из-за событий на Украине, а потому что это объективные обстоятельства, связанные с изменениями структуры мировой экономики, с появлением новых мировых лидеров. Это процесс, который продолжается на протяжении нескольких десятилетий", - сказал Путин на встрече с членами "Деловой России".
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По его словам, Россия в свое время постепенно начала переориентацию.
"Повторяю, не из-за сегодняшних событий, мы просто заранее поняли, где эти центры роста мировой экономики, и начали с этим работать", - добавил Путин.
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ЭкономикаУкраинаРоссияВладимир ПутинДеловая Россия
 
 
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