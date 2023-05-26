https://ria.ru/20230526/putin-1874401243.html

Путин назвал причину быстрого развития рынков

Путин назвал причину быстрого развития рынков - РИА Новости, 26.05.2023

Путин назвал причину быстрого развития рынков

Рынки стали быстро развиваться не из-за событий на Украине, это объективные обстоятельства из-за изменения мировой экономики и появления новых мировых лидеров,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:23

2023-05-26T16:23

2023-05-26T16:36

экономика

украина

россия

владимир путин

деловая россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рынки стали быстро развиваться не из-за событий на Украине, это объективные обстоятельства из-за изменения мировой экономики и появления новых мировых лидеров, заявил президент России Владимир Путин. "Быстроразвивающиеся рынки стали быстро развиваться не из-за событий на Украине, а потому что это объективные обстоятельства, связанные с изменениями структуры мировой экономики, с появлением новых мировых лидеров. Это процесс, который продолжается на протяжении нескольких десятилетий", - сказал Путин на встрече с членами "Деловой России". По его словам, Россия в свое время постепенно начала переориентацию. "Повторяю, не из-за сегодняшних событий, мы просто заранее поняли, где эти центры роста мировой экономики, и начали с этим работать", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230526/zapad-1874388277.html

https://ria.ru/20230526/putin-1874383360.html

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, украина, россия, владимир путин, деловая россия