https://ria.ru/20230526/putin-1874383889.html

Путин рассказал об инструментах поддержки экспорта

Путин рассказал об инструментах поддержки экспорта - РИА Новости, 26.05.2023

Путин рассказал об инструментах поддержки экспорта

Кабмин уже принял решение о продлении инструментов поддержки экспорта в 2024 году, это возможно сделать и в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:54

2023-05-26T15:54

2023-05-26T16:11

владимир путин

россия

экономика

деловая россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Кабмин уже принял решение о продлении инструментов поддержки экспорта в 2024 году, это возможно сделать и в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин."По поводу инструментов поддержки экспорта, насколько я понимаю, правительство уже приняло решение о продлении таких инструментов в 2024 году. И думаю, что в 2025 это вполне можно сделать", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Глава государства отметил, что важно создать широкий инструментарий поддержки в целом."Дело не в том, чтобы конкретные эти инструменты использовать из года в год - дело в том, чтобы создать такой широкий инструментарий поддержки в целом", - заявил он.

https://ria.ru/20230526/kompanii-1874376280.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, экономика, деловая россия