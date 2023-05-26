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Путин рассказал об инструментах поддержки экспорта - РИА Новости, 26.05.2023
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15:54 26.05.2023 (обновлено: 16:11 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/putin-1874383889.html
Путин рассказал об инструментах поддержки экспорта
Путин рассказал об инструментах поддержки экспорта - РИА Новости, 26.05.2023
Путин рассказал об инструментах поддержки экспорта
Кабмин уже принял решение о продлении инструментов поддержки экспорта в 2024 году, это возможно сделать и в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:54
2023-05-26T16:11
владимир путин
россия
экономика
деловая россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Кабмин уже принял решение о продлении инструментов поддержки экспорта в 2024 году, это возможно сделать и в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин.&quot;По поводу инструментов поддержки экспорта, насколько я понимаю, правительство уже приняло решение о продлении таких инструментов в 2024 году. И думаю, что в 2025 это вполне можно сделать&quot;, - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации &quot;Деловая Россия&quot;.Глава государства отметил, что важно создать широкий инструментарий поддержки в целом."Дело не в том, чтобы конкретные эти инструменты использовать из года в год - дело в том, чтобы создать такой широкий инструментарий поддержки в целом", - заявил он.
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владимир путин, россия, экономика, деловая россия
Владимир Путин, Россия, Экономика, Деловая Россия
Путин рассказал об инструментах поддержки экспорта

Путин: продление инструментов поддержки экспорта возможно и в 2025 году

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Кабмин уже принял решение о продлении инструментов поддержки экспорта в 2024 году, это возможно сделать и в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"По поводу инструментов поддержки экспорта, насколько я понимаю, правительство уже приняло решение о продлении таких инструментов в 2024 году. И думаю, что в 2025 это вполне можно сделать", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Глава государства отметил, что важно создать широкий инструментарий поддержки в целом.
"Дело не в том, чтобы конкретные эти инструменты использовать из года в год - дело в том, чтобы создать такой широкий инструментарий поддержки в целом", - заявил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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