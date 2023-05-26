https://ria.ru/20230526/putin-1874383889.html
Путин рассказал об инструментах поддержки экспорта
Путин рассказал об инструментах поддержки экспорта - РИА Новости, 26.05.2023
Путин рассказал об инструментах поддержки экспорта
Кабмин уже принял решение о продлении инструментов поддержки экспорта в 2024 году, это возможно сделать и в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:54
2023-05-26T15:54
2023-05-26T16:11
владимир путин
россия
экономика
деловая россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Кабмин уже принял решение о продлении инструментов поддержки экспорта в 2024 году, это возможно сделать и в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин."По поводу инструментов поддержки экспорта, насколько я понимаю, правительство уже приняло решение о продлении таких инструментов в 2024 году. И думаю, что в 2025 это вполне можно сделать", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Глава государства отметил, что важно создать широкий инструментарий поддержки в целом."Дело не в том, чтобы конкретные эти инструменты использовать из года в год - дело в том, чтобы создать такой широкий инструментарий поддержки в целом", - заявил он.
https://ria.ru/20230526/kompanii-1874376280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика, деловая россия
Владимир Путин, Россия, Экономика, Деловая Россия
Путин рассказал об инструментах поддержки экспорта
Путин: продление инструментов поддержки экспорта возможно и в 2025 году
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Кабмин уже принял решение о продлении инструментов поддержки экспорта в 2024 году, это возможно сделать и в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"По поводу инструментов поддержки экспорта, насколько я понимаю, правительство уже приняло решение о продлении таких инструментов в 2024 году. И думаю, что в 2025 это вполне можно сделать", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Глава государства отметил, что важно создать широкий инструментарий поддержки в целом.
"Дело не в том, чтобы конкретные эти инструменты использовать из года в год - дело в том, чтобы создать такой широкий инструментарий поддержки в целом", - заявил он.
Путин рассказал о политике в отношении компаний, покинувших Россию