https://ria.ru/20230526/putin-1874383360.html

Путин призвал не замыкаться на внутреннем рынке

Путин призвал не замыкаться на внутреннем рынке - РИА Новости, 26.05.2023

Путин призвал не замыкаться на внутреннем рынке

При всей важности, значимости внутреннего рынка бизнесу нельзя замыкаться только на нём, это путь к самоизоляции и потери конкурентоспособности, заявил... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:53

2023-05-26T15:53

2023-05-26T15:53

экономика

россия

владимир путин

деловая россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. При всей важности, значимости внутреннего рынка бизнесу нельзя замыкаться только на нём, это путь к самоизоляции и потери конкурентоспособности, заявил президент России Владимир Путин. "При всей важности, значимости внутреннего рынка без всяких сомнений нельзя замыкаться только на нём. Это путь к самоизоляции, автаркии и потери конкурентоспособности. Россия, как бы ни хотелось нашим недругам, является неотъемлемым участником глобальной экономики, где сейчас происходит глубокая кардинальная трансформация: меняются торговые и производственные цепочки, мировая финансовая и расчётные системы",- сказал Путин на встрече с членами "Деловой России".

https://ria.ru/20230526/kompanii-1874376280.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, деловая россия