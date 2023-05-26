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Путин призвал не замыкаться на внутреннем рынке - РИА Новости, 26.05.2023
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15:53 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/putin-1874383360.html
Путин призвал не замыкаться на внутреннем рынке
Путин призвал не замыкаться на внутреннем рынке - РИА Новости, 26.05.2023
Путин призвал не замыкаться на внутреннем рынке
При всей важности, значимости внутреннего рынка бизнесу нельзя замыкаться только на нём, это путь к самоизоляции и потери конкурентоспособности, заявил... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:53
2023-05-26T15:53
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. При всей важности, значимости внутреннего рынка бизнесу нельзя замыкаться только на нём, это путь к самоизоляции и потери конкурентоспособности, заявил президент России Владимир Путин. "При всей важности, значимости внутреннего рынка без всяких сомнений нельзя замыкаться только на нём. Это путь к самоизоляции, автаркии и потери конкурентоспособности. Россия, как бы ни хотелось нашим недругам, является неотъемлемым участником глобальной экономики, где сейчас происходит глубокая кардинальная трансформация: меняются торговые и производственные цепочки, мировая финансовая и расчётные системы",- сказал Путин на встрече с членами "Деловой России".
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экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Путин призвал не замыкаться на внутреннем рынке

Путин призвал не замыкаться на внутреннем рынке, это грозит потерей конкурентоспособности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. При всей важности, значимости внутреннего рынка бизнесу нельзя замыкаться только на нём, это путь к самоизоляции и потери конкурентоспособности, заявил президент России Владимир Путин.
"При всей важности, значимости внутреннего рынка без всяких сомнений нельзя замыкаться только на нём. Это путь к самоизоляции, автаркии и потери конкурентоспособности. Россия, как бы ни хотелось нашим недругам, является неотъемлемым участником глобальной экономики, где сейчас происходит глубокая кардинальная трансформация: меняются торговые и производственные цепочки, мировая финансовая и расчётные системы",- сказал Путин на встрече с членами "Деловой России".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Путин рассказал о политике в отношении компаний, покинувших Россию
Вчера, 15:32
 
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