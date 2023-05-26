Рейтинг@Mail.ru
Интересы бизнесменов связаны с Россией, уверен Путин - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 26.05.2023 (обновлено: 15:36 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/putin-1874376783.html
Интересы бизнесменов связаны с Россией, уверен Путин
Интересы бизнесменов связаны с Россией, уверен Путин - РИА Новости, 26.05.2023
Интересы бизнесменов связаны с Россией, уверен Путин
Абсолютное большинство российских предпринимателей делом показывают, что их интересы связаны именно с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:34
2023-05-26T15:36
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873788924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a121334ed3eb43e1500fcdbd522ee56d.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Абсолютное большинство российских предпринимателей делом показывают, что их интересы связаны именно с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. "Абсолютное большинство отечественных предпринимателей, я хочу это подчеркнуть, уважаемые друзья и коллеги, убедительно делом показали, что именно с Россией связаны ваши интересы, желание открывать и расширять производство", - сказал Путин на встрече с "Деловой Россией". Президент отметил, что бизнес сегодня не ограничивается только экономической жизнью. "Возрождение исторических и развитие новых традиций отечественного предпринимательства - это один из ключевых факторов общественной стабильности и нашего суверенитета. В самом широком смысле и понимании этого слова. Суверенитета технологического, промышленного, да и даже культурного и ценностного", - сказал Путин. Он подчеркнул, что предприниматели берут на себя огромную ответственность за предприятия, трудовые коллективы, за города и поселки, где ведется бизнес. "Вы занимаетесь тем, что повышаете благосостояние миллионов людей. Предъявляете спрос на научные разработки, на высокотехнологичных специалистов и, безусловно, двигаете вперед систему профессионального образования", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20230526/svyaz-1874375400.html
https://ria.ru/20230526/putin-1874374520.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873788924_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_fb9ffe09043f6a7664edb5df9c1a9482.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Интересы бизнесменов связаны с Россией, уверен Путин

Путин: большинство бизнесменов страны показали, что их интересы связаны с Россией

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Абсолютное большинство российских предпринимателей делом показывают, что их интересы связаны именно с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Абсолютное большинство отечественных предпринимателей, я хочу это подчеркнуть, уважаемые друзья и коллеги, убедительно делом показали, что именно с Россией связаны ваши интересы, желание открывать и расширять производство", - сказал Путин на встрече с "Деловой Россией".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Путин заявил о важности обратной связи делового сообщества
Вчера, 15:30
Президент отметил, что бизнес сегодня не ограничивается только экономической жизнью.
«
"Возрождение исторических и развитие новых традиций отечественного предпринимательства - это один из ключевых факторов общественной стабильности и нашего суверенитета. В самом широком смысле и понимании этого слова. Суверенитета технологического, промышленного, да и даже культурного и ценностного", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что предприниматели берут на себя огромную ответственность за предприятия, трудовые коллективы, за города и поселки, где ведется бизнес.
"Вы занимаетесь тем, что повышаете благосостояние миллионов людей. Предъявляете спрос на научные разработки, на высокотехнологичных специалистов и, безусловно, двигаете вперед систему профессионального образования", - сказал глава государства.
Путин: Уверен, у России будущее хорошее - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
У России хорошее будущее, уверен Путин
Вчера, 15:28
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДеловая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала