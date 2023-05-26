https://ria.ru/20230526/putin-1874376783.html

Интересы бизнесменов связаны с Россией, уверен Путин

Интересы бизнесменов связаны с Россией, уверен Путин - РИА Новости, 26.05.2023

Интересы бизнесменов связаны с Россией, уверен Путин

Абсолютное большинство российских предпринимателей делом показывают, что их интересы связаны именно с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:34

2023-05-26T15:34

2023-05-26T15:36

экономика

россия

владимир путин

деловая россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Абсолютное большинство российских предпринимателей делом показывают, что их интересы связаны именно с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. "Абсолютное большинство отечественных предпринимателей, я хочу это подчеркнуть, уважаемые друзья и коллеги, убедительно делом показали, что именно с Россией связаны ваши интересы, желание открывать и расширять производство", - сказал Путин на встрече с "Деловой Россией". Президент отметил, что бизнес сегодня не ограничивается только экономической жизнью. "Возрождение исторических и развитие новых традиций отечественного предпринимательства - это один из ключевых факторов общественной стабильности и нашего суверенитета. В самом широком смысле и понимании этого слова. Суверенитета технологического, промышленного, да и даже культурного и ценностного", - сказал Путин. Он подчеркнул, что предприниматели берут на себя огромную ответственность за предприятия, трудовые коллективы, за города и поселки, где ведется бизнес. "Вы занимаетесь тем, что повышаете благосостояние миллионов людей. Предъявляете спрос на научные разработки, на высокотехнологичных специалистов и, безусловно, двигаете вперед систему профессионального образования", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20230526/svyaz-1874375400.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, деловая россия