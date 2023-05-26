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Раскрыты две провокации, организованные США на Украине - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:43 26.05.2023 (обновлено: 06:50 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/provokatsiya-1874242266.html
Раскрыты две провокации, организованные США на Украине
Раскрыты две провокации, организованные США на Украине - РИА Новости, 26.05.2023
Раскрыты две провокации, организованные США на Украине
Администрация президента США Джо Байдена организовала две провокации для развязывания войны на Украине, такое мнение высказал американский экономист Джеффри... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T06:43
2023-05-26T06:50
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена организовала две провокации для развязывания войны на Украине, такое мнение высказал американский экономист Джеффри Сакс в своей статье для издания Common Dreams.Первым провоцирующим фактором автор назвал намерение США расширить НАТО за счет Украины и Грузии, чтобы окружить Россию в Черноморском регионе. Второй причиной стало установление русофобского режима в Киеве в феврале 2014 года, указал эксперт. "Стрельба на Украине началась со свержения (президента Украины Виктора – ред.) Януковича девять лет назад, а не в феврале 2022 года, как уверяют правительство США, НАТО и лидеры G7", — отметил Сакс.При этом Белый дом, по его мнению, осознанно замалчивает роль США в развязывании украинского конфликта, чтобы не прекращать боевые действия. "Признание того, что война была спровоцирована, помогает нам понять, как ее остановить", — выразил мнение эксперт.Как отметил аналитик, для замалчивания роли США в провоцировании России у администрации Байдена есть три причины. Во-первых, признание искусственного провоцирования конфликта подтвердило бы тот факт, что его можно было избежать, а США не пришлось бы тратить сто миллиардов долларов на поддержку Украины, считает Сакс. В качестве второй причины, автор статьи называет нежелание Байдена раскрывать свою личную роль в свержении Януковича. В-третьих, такое признание заставило бы США сесть за стол переговоров, что подорвет сохраняющееся стремление к расширению НАТО, отметил экономист.Сакс напомнил, что, несмотря на заявления США о "неспровоцированном" конфликте, Россия многократно пыталась уладить вопрос дипломатическими средствами до начала боевых действий, сталкиваясь с нежеланием Вашингтона учитывать интересы Москвы. Однако, как отмечает эксперт, и на сегодняшний день дипломатия остается единственным инструментом решения украинского конфликта."Ключ к миру на Украине лежит через переговоры, основанные на ее нейтралитете и нерасширении НАТО", — заключил Сакс.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева как нежелание вести переговоры.
https://ria.ru/20230526/oruzhie-1874231434.html
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сша
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в мире, сша, украина, киев, джо байден, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден, Владимир Зеленский
Раскрыты две провокации, организованные США на Украине

Экономист Сакс заявил о двух провокациях, устроенных США для развязывания войны на Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена организовала две провокации для развязывания войны на Украине, такое мнение высказал американский экономист Джеффри Сакс в своей статье для издания Common Dreams.
Первым провоцирующим фактором автор назвал намерение США расширить НАТО за счет Украины и Грузии, чтобы окружить Россию в Черноморском регионе. Второй причиной стало установление русофобского режима в Киеве в феврале 2014 года, указал эксперт. "Стрельба на Украине началась со свержения (президента Украины Виктора – ред.) Януковича девять лет назад, а не в феврале 2022 года, как уверяют правительство США, НАТО и лидеры G7", — отметил Сакс.
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При этом Белый дом, по его мнению, осознанно замалчивает роль США в развязывании украинского конфликта, чтобы не прекращать боевые действия. "Признание того, что война была спровоцирована, помогает нам понять, как ее остановить", — выразил мнение эксперт.
Как отметил аналитик, для замалчивания роли США в провоцировании России у администрации Байдена есть три причины. Во-первых, признание искусственного провоцирования конфликта подтвердило бы тот факт, что его можно было избежать, а США не пришлось бы тратить сто миллиардов долларов на поддержку Украины, считает Сакс. В качестве второй причины, автор статьи называет нежелание Байдена раскрывать свою личную роль в свержении Януковича. В-третьих, такое признание заставило бы США сесть за стол переговоров, что подорвет сохраняющееся стремление к расширению НАТО, отметил экономист.
Сакс напомнил, что, несмотря на заявления США о "неспровоцированном" конфликте, Россия многократно пыталась уладить вопрос дипломатическими средствами до начала боевых действий, сталкиваясь с нежеланием Вашингтона учитывать интересы Москвы. Однако, как отмечает эксперт, и на сегодняшний день дипломатия остается единственным инструментом решения украинского конфликта.
«
"Ключ к миру на Украине лежит через переговоры, основанные на ее нейтралитете и нерасширении НАТО", — заключил Сакс.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева как нежелание вести переговоры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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