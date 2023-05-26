https://ria.ru/20230526/prosvetiteli-1874450253.html
Минпросвещения утвердило правила оценки просветителей
Минпросвещения утвердило правила оценки просветителей - РИА Новости, 26.05.2023
Минпросвещения утвердило правила оценки просветителей
Минпросвещения России утвердило правила оценки просветительской деятельности, которая осуществляется в отношении несовершеннолетних, соответствующий документ... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:33
2023-05-26T19:33
2023-05-26T19:33
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минпросвещения России утвердило правила оценки просветительской деятельности, которая осуществляется в отношении несовершеннолетних, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемый порядок проведения оценки программы просветительской деятельности, осуществляемой в отношении несовершеннолетних и с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации", - говорится в документе. Согласно документу, программу будут оценивать на соответствие указу президента о традиционных российских духовно-нравственных ценностях, например, цели просветительской программы не должны противоречить целям госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей, а задачи программы должны способствовать сохранению и укреплению таких ценностей. Кроме того, просветительская программа не должна противоречить целям и задачам в сфере сбережения народа России и развития человеческого потенциала, обеспечения государственной и общественной безопасности, информационной безопасности, научно-технологического развития, внешней политики России, защиты культуры и исторической памяти.
https://ria.ru/20230524/slavyane-1873718759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество
Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Общество
Минпросвещения утвердило правила оценки просветителей
Минпросвещения утвердило правила оценки просветителей, работающих с несовершеннолетними
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Минпросвещения России утвердило правила оценки просветительской деятельности, которая осуществляется в отношении несовершеннолетних, соответствующий документ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый порядок проведения оценки программы просветительской деятельности, осуществляемой в отношении несовершеннолетних и с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации", - говорится в документе.
Согласно документу, программу будут оценивать на соответствие указу президента о традиционных российских духовно-нравственных ценностях, например, цели просветительской программы не должны противоречить целям госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей, а задачи программы должны способствовать сохранению и укреплению таких ценностей.
Кроме того, просветительская программа не должна противоречить целям и задачам в сфере сбережения народа России и развития человеческого потенциала, обеспечения государственной и общественной безопасности, информационной безопасности, научно-технологического развития, внешней политики России, защиты культуры и исторической памяти.
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