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Минпросвещения утвердило правила оценки просветителей - РИА Новости, 26.05.2023
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19:33 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/prosvetiteli-1874450253.html
Минпросвещения утвердило правила оценки просветителей
Минпросвещения утвердило правила оценки просветителей - РИА Новости, 26.05.2023
Минпросвещения утвердило правила оценки просветителей
Минпросвещения России утвердило правила оценки просветительской деятельности, которая осуществляется в отношении несовершеннолетних, соответствующий документ... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:33
2023-05-26T19:33
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минпросвещения России утвердило правила оценки просветительской деятельности, которая осуществляется в отношении несовершеннолетних, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемый порядок проведения оценки программы просветительской деятельности, осуществляемой в отношении несовершеннолетних и с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации", - говорится в документе. Согласно документу, программу будут оценивать на соответствие указу президента о традиционных российских духовно-нравственных ценностях, например, цели просветительской программы не должны противоречить целям госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей, а задачи программы должны способствовать сохранению и укреплению таких ценностей. Кроме того, просветительская программа не должна противоречить целям и задачам в сфере сбережения народа России и развития человеческого потенциала, обеспечения государственной и общественной безопасности, информационной безопасности, научно-технологического развития, внешней политики России, защиты культуры и исторической памяти.
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество
Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Общество
Минпросвещения утвердило правила оценки просветителей

Минпросвещения утвердило правила оценки просветителей, работающих с несовершеннолетними

© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской ФедерацииЗдание Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минпросвещения России утвердило правила оценки просветительской деятельности, которая осуществляется в отношении несовершеннолетних, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый порядок проведения оценки программы просветительской деятельности, осуществляемой в отношении несовершеннолетних и с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации", - говорится в документе.
Согласно документу, программу будут оценивать на соответствие указу президента о традиционных российских духовно-нравственных ценностях, например, цели просветительской программы не должны противоречить целям госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей, а задачи программы должны способствовать сохранению и укреплению таких ценностей.
Кроме того, просветительская программа не должна противоречить целям и задачам в сфере сбережения народа России и развития человеческого потенциала, обеспечения государственной и общественной безопасности, информационной безопасности, научно-технологического развития, внешней политики России, защиты культуры и исторической памяти.
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