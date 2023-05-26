https://ria.ru/20230526/pozhar-1874436272.html

В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с пряжей

В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с пряжей - РИА Новости, 26.05.2023

В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с пряжей

Открытое горение на складе с пряжей в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Ростовской области. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T18:13

2023-05-26T18:13

2023-05-26T18:18

происшествия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

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ВОЛГОГРАД, 26 мая - РИА Новости. Открытое горение на складе с пряжей в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Ростовской области.Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что днем в пятницу поступило сообщение о пожаре на складе с пряжей на улице Вавилова в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляла 400 квадратных метров, затем она выросла до 800 "квадратов", пожару был присвоен второй ранг. В 17.48 МЧС объявило о локализации пожара."В 18.00 - ликвидация открытого горения", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230523/pozhar-1873531609.html

ростов-на-дону

ростовская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область