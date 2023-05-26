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В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с пряжей - РИА Новости, 26.05.2023
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18:13 26.05.2023 (обновлено: 18:18 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/pozhar-1874436272.html
В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с пряжей
В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с пряжей - РИА Новости, 26.05.2023
В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с пряжей
Открытое горение на складе с пряжей в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Ростовской области. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T18:13
2023-05-26T18:18
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
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ВОЛГОГРАД, 26 мая - РИА Новости. Открытое горение на складе с пряжей в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Ростовской области.Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что днем в пятницу поступило сообщение о пожаре на складе с пряжей на улице Вавилова в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляла 400 квадратных метров, затем она выросла до 800 "квадратов", пожару был присвоен второй ранг. В 17.48 МЧС объявило о локализации пожара."В 18.00 - ликвидация открытого горения", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230523/pozhar-1873531609.html
ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область
В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с пряжей

В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с пряжей, ему был присвоен второй ранг

© Фото : ГУ МЧС по Ростовской областиПожар в складском помещении в Ростове-на-Дону
Пожар в складском помещении в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : ГУ МЧС по Ростовской области
Пожар в складском помещении в Ростове-на-Дону
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ВОЛГОГРАД, 26 мая - РИА Новости. Открытое горение на складе с пряжей в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Ростовской области.
Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что днем в пятницу поступило сообщение о пожаре на складе с пряжей на улице Вавилова в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляла 400 квадратных метров, затем она выросла до 800 "квадратов", пожару был присвоен второй ранг. В 17.48 МЧС объявило о локализации пожара.
«
"В 18.00 - ликвидация открытого горения", - сообщили в ведомстве.
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23 мая, 07:06
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская область
 
 
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