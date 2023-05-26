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В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с пряжей
В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с пряжей - РИА Новости, 26.05.2023
В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с пряжей
Открытое горение на складе с пряжей в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Ростовской области. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T18:13
2023-05-26T18:13
2023-05-26T18:18
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
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ВОЛГОГРАД, 26 мая - РИА Новости. Открытое горение на складе с пряжей в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Ростовской области.Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что днем в пятницу поступило сообщение о пожаре на складе с пряжей на улице Вавилова в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляла 400 квадратных метров, затем она выросла до 800 "квадратов", пожару был присвоен второй ранг. В 17.48 МЧС объявило о локализации пожара."В 18.00 - ликвидация открытого горения", - сообщили в ведомстве.
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ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область
В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с пряжей
В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с пряжей, ему был присвоен второй ранг