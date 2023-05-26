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В Ростове-на-Дону выросла площадь пожара на складе с пряжей
В Ростове-на-Дону выросла площадь пожара на складе с пряжей - РИА Новости, 26.05.2023
В Ростове-на-Дону выросла площадь пожара на складе с пряжей
Площадь пожара на складе с пряжей в Ростове-на-Дону увеличилась до 800 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:02
2023-05-26T17:02
2023-05-26T17:02
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Площадь пожара на складе с пряжей в Ростове-на-Дону увеличилась до 800 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. Ранее МЧС сообщало, что в пятницу около 15.27 поступило сообщение о пожаре на складе с пряжей на улице Вавилова в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляла 400 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг. "Площадь пожара - 800 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
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ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону выросла площадь пожара на складе с пряжей
Площадь пожара на складе с пряжей в Ростове-на-Дону выросла до 800 квадратных метров