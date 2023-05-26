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В Ростове-на-Дону загорелся склад
В Ростове-на-Дону загорелся склад - РИА Новости, 26.05.2023
В Ростове-на-Дону загорелся склад
Стеллажи с пряжей горят на складе в Ростове-на-Дону на площади 400 квадратных метров, сообщает в пятницу пресс-служба главка МЧС по Ростовской области. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:50
2023-05-26T16:50
2023-05-26T16:50
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Стеллажи с пряжей горят на складе в Ростове-на-Дону на площади 400 квадратных метров, сообщает в пятницу пресс-служба главка МЧС по Ростовской области.По информации ведомства, в пятницу около 15.27 поступило сообщение о пожаре на складе с пряжей на улице Вавилова в Ростове-на-Дону."Площадь пожара - 400 квадратных метров, горят стеллажи с пряжей. Для тушения пожара от МЧС России привлечены 48 человек, 13 единиц техники", - сообщили в МЧС.Отмечается, что пожару присвоен второй ранг.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону загорелся склад
На складе в Ростове-на-Дону загорелись стеллажи с пряжей на площади 400 квадратных метров