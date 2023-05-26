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В Ростове-на-Дону загорелся склад - РИА Новости, 26.05.2023
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16:50 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/pozhar-1874409602.html
В Ростове-на-Дону загорелся склад
В Ростове-на-Дону загорелся склад - РИА Новости, 26.05.2023
В Ростове-на-Дону загорелся склад
Стеллажи с пряжей горят на складе в Ростове-на-Дону на площади 400 квадратных метров, сообщает в пятницу пресс-служба главка МЧС по Ростовской области. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:50
2023-05-26T16:50
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Стеллажи с пряжей горят на складе в Ростове-на-Дону на площади 400 квадратных метров, сообщает в пятницу пресс-служба главка МЧС по Ростовской области.По информации ведомства, в пятницу около 15.27 поступило сообщение о пожаре на складе с пряжей на улице Вавилова в Ростове-на-Дону."Площадь пожара - 400 квадратных метров, горят стеллажи с пряжей. Для тушения пожара от МЧС России привлечены 48 человек, 13 единиц техники", - сообщили в МЧС.Отмечается, что пожару присвоен второй ранг.
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ростов-на-дону
ростовская область
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону загорелся склад

На складе в Ростове-на-Дону загорелись стеллажи с пряжей на площади 400 квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Стеллажи с пряжей горят на складе в Ростове-на-Дону на площади 400 квадратных метров, сообщает в пятницу пресс-служба главка МЧС по Ростовской области.
По информации ведомства, в пятницу около 15.27 поступило сообщение о пожаре на складе с пряжей на улице Вавилова в Ростове-на-Дону.
"Площадь пожара - 400 квадратных метров, горят стеллажи с пряжей. Для тушения пожара от МЧС России привлечены 48 человек, 13 единиц техники", - сообщили в МЧС.
Отмечается, что пожару присвоен второй ранг.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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