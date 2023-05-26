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Релейный шкаф загорелся ночью на железной дороге в Москве - РИА Новости, 26.05.2023
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10:18 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/pozhar-1874264826.html
Релейный шкаф загорелся ночью на железной дороге в Москве
Релейный шкаф загорелся ночью на железной дороге в Москве - РИА Новости, 26.05.2023
Релейный шкаф загорелся ночью на железной дороге в Москве
Релейный шкаф загорелся минувшей ночью на железной дороге на юго-востоке Москвы, на месте происшествия были замечены трое подозрительных мужчин, их сейчас... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:18
2023-05-26T10:18
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Релейный шкаф загорелся минувшей ночью на железной дороге на юго-востоке Москвы, на месте происшествия были замечены трое подозрительных мужчин, их сейчас разыскивают, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 02.21 поступило сообщение о возгорании релейного шкафа на железной дороге по адресу: 2-я Карачаровская улица, дом 14А, строение 1", - сказал собеседник агентства. "На том месте были замечены трое подозрительных мужчин, поэтому рассматривается версия поджога", - добавил он. По его словам, в 02.57 пожар удалось ликвидировать. Общая площадь возгорания составила чуть более одного квадратного метра. Правоохранители ищут злоумышленников, отметил представитель экстренных служб.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Релейный шкаф загорелся ночью на железной дороге в Москве

Релейный шкаф загорелся ночью на железной дороге в Москве, предположительно, из-за поджога

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКурский вокзал в Москве
Курский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Курский вокзал в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Релейный шкаф загорелся минувшей ночью на железной дороге на юго-востоке Москвы, на месте происшествия были замечены трое подозрительных мужчин, их сейчас разыскивают, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 02.21 поступило сообщение о возгорании релейного шкафа на железной дороге по адресу: 2-я Карачаровская улица, дом 14А, строение 1", - сказал собеседник агентства.
"На том месте были замечены трое подозрительных мужчин, поэтому рассматривается версия поджога", - добавил он.
По его словам, в 02.57 пожар удалось ликвидировать. Общая площадь возгорания составила чуть более одного квадратного метра. Правоохранители ищут злоумышленников, отметил представитель экстренных служб.
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
В Петербурге подожгли релейный шкаф на железной дороге
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