https://ria.ru/20230526/pozhar-1874264826.html
Релейный шкаф загорелся ночью на железной дороге в Москве
Релейный шкаф загорелся ночью на железной дороге в Москве - РИА Новости, 26.05.2023
Релейный шкаф загорелся ночью на железной дороге в Москве
Релейный шкаф загорелся минувшей ночью на железной дороге на юго-востоке Москвы, на месте происшествия были замечены трое подозрительных мужчин, их сейчас... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:18
2023-05-26T10:18
2023-05-26T10:18
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152545/37/1525453796_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b4459ae1feec841990753cd7ba71cfd4.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Релейный шкаф загорелся минувшей ночью на железной дороге на юго-востоке Москвы, на месте происшествия были замечены трое подозрительных мужчин, их сейчас разыскивают, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 02.21 поступило сообщение о возгорании релейного шкафа на железной дороге по адресу: 2-я Карачаровская улица, дом 14А, строение 1", - сказал собеседник агентства. "На том месте были замечены трое подозрительных мужчин, поэтому рассматривается версия поджога", - добавил он. По его словам, в 02.57 пожар удалось ликвидировать. Общая площадь возгорания составила чуть более одного квадратного метра. Правоохранители ищут злоумышленников, отметил представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20230525/shkaf-1874186660.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152545/37/1525453796_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ba635501b8d2de3b11e4a62fdcaeaad7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Релейный шкаф загорелся ночью на железной дороге в Москве
Релейный шкаф загорелся ночью на железной дороге в Москве, предположительно, из-за поджога
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Релейный шкаф загорелся минувшей ночью на железной дороге на юго-востоке Москвы, на месте происшествия были замечены трое подозрительных мужчин, их сейчас разыскивают, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 02.21 поступило сообщение о возгорании релейного шкафа на железной дороге по адресу: 2-я Карачаровская улица, дом 14А, строение 1", - сказал собеседник агентства.
"На том месте были замечены трое подозрительных мужчин, поэтому рассматривается версия поджога", - добавил он.
По его словам, в 02.57 пожар удалось ликвидировать. Общая площадь возгорания составила чуть более одного квадратного метра. Правоохранители ищут злоумышленников, отметил представитель экстренных служб.
В Петербурге подожгли релейный шкаф на железной дороге