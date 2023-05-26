https://ria.ru/20230526/pozdravlenie-1874365904.html

Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником - РИА Новости, 26.05.2023

Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником: это напряженная и каждодневная работа, требующая особого таланта и умения... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:04

2023-05-26T15:04

2023-05-26T15:21

общество

день российского предпринимательства

владимир путин

экономика

россия

деловая россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником: это напряженная и каждодневная работа, требующая особого таланта и умения рисковать."Вначале хочу поздравить вас, ваших коллег, партнеров, руководителей, собственников предприятий во всех регионах страны с праздником, с Днем российского предпринимательства", - сказал Путин на встрече с "Деловой Россией".Он подчеркнул, что "ведение своего дела - это прежде всего напряженная каждодневная работа, которая требует основательных знаний и особого таланта, способности рисковать, усилия сосредоточить, ресурсы, людей объединить, объединить всех вокруг общей цели"."Необходимо понимание того, что успех дела - это успех страны в целом. Благополучие ваших коллег, творческих коллективов, рабочих коллективов, их семей. В этом понимании огромная ценность того дела, которому вы служите", - отметил Путин

https://ria.ru/20230526/predprinimatelstvo-1873793598.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, день российского предпринимательства, владимир путин, экономика, россия, деловая россия