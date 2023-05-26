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Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником - РИА Новости, 26.05.2023
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15:04 26.05.2023 (обновлено: 15:21 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/pozdravlenie-1874365904.html
Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником
Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником - РИА Новости, 26.05.2023
Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником: это напряженная и каждодневная работа, требующая особого таланта и умения... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:04
2023-05-26T15:21
общество
день российского предпринимательства
владимир путин
экономика
россия
деловая россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником: это напряженная и каждодневная работа, требующая особого таланта и умения рисковать."Вначале хочу поздравить вас, ваших коллег, партнеров, руководителей, собственников предприятий во всех регионах страны с праздником, с Днем российского предпринимательства", - сказал Путин на встрече с "Деловой Россией".Он подчеркнул, что "ведение своего дела - это прежде всего напряженная каждодневная работа, которая требует основательных знаний и особого таланта, способности рисковать, усилия сосредоточить, ресурсы, людей объединить, объединить всех вокруг общей цели"."Необходимо понимание того, что успех дела - это успех страны в целом. Благополучие ваших коллег, творческих коллективов, рабочих коллективов, их семей. В этом понимании огромная ценность того дела, которому вы служите", - отметил Путин
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общество, день российского предпринимательства, владимир путин, экономика, россия, деловая россия
Общество, День российского предпринимательства, Владимир Путин, Экономика, Россия, Деловая Россия
Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Путин поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимателя

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником: это напряженная и каждодневная работа, требующая особого таланта и умения рисковать.
«
"Вначале хочу поздравить вас, ваших коллег, партнеров, руководителей, собственников предприятий во всех регионах страны с праздником, с Днем российского предпринимательства", - сказал Путин на встрече с "Деловой Россией".
Он подчеркнул, что "ведение своего дела - это прежде всего напряженная каждодневная работа, которая требует основательных знаний и особого таланта, способности рисковать, усилия сосредоточить, ресурсы, людей объединить, объединить всех вокруг общей цели".
«
"Необходимо понимание того, что успех дела - это успех страны в целом. Благополучие ваших коллег, творческих коллективов, рабочих коллективов, их семей. В этом понимании огромная ценность того дела, которому вы служите", - отметил Путин
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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