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"Укрэнерго" сообщила о повреждении электросетей в трех областях
"Укрэнерго" сообщила о повреждении электросетей в трех областях - РИА Новости, 26.05.2023
"Укрэнерго" сообщила о повреждении электросетей в трех областях
Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в пятницу, что в результате обстрелов повреждены электросети в Днепропетровской,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:33
2023-05-26T13:33
2023-05-26T13:33
укрэнерго
вооруженные силы рф
украина
черниговская область
киев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в пятницу, что в результате обстрелов повреждены электросети в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях, а также на подконтрольной Киеву территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. "Из-за обстрелов повреждены сети облэнерго (операторов систем распределения - ред.) в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале. В сообщении говорится, что из-за штормовой погоды также зафиксированы отключения света у потребителей в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Харьковской областях Украины. Ремонтные бригады продолжают возобновлять электроснабжение, где позволяет ситуация. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874196526.html
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укрэнерго, вооруженные силы рф, украина, черниговская область, киев
Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, Украина, Черниговская область, Киев
"Укрэнерго" сообщила о повреждении электросетей в трех областях
"Укрэнерго": электросети повреждены в Днепропетровской, Харьковской, Черниговской областях