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Орловские спортсмены доставили военнослужащим посылки с необходимыми вещами - РИА Новости, 26.05.2023
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16:46 26.05.2023 (обновлено: 16:50 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/pomosch-1874408633.html
Орловские спортсмены доставили военнослужащим посылки с необходимыми вещами
Орловские спортсмены доставили военнослужащим посылки с необходимыми вещами - РИА Новости, 26.05.2023
Орловские спортсмены доставили военнослужащим посылки с необходимыми вещами
Орловские спортсмены собрали и доставили на передовую очередную партию посылок со строительным инструментом, оборудованием и необходимыми военнослужащим вещами, РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:46
2023-05-26T16:50
надежные люди
орловская область
кременная
андрей клычков
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БРЯНСК, 26 мая – РИА Новости. Орловские спортсмены собрали и доставили на передовую очередную партию посылок со строительным инструментом, оборудованием и необходимыми военнослужащим вещами, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале. Орловская область практически с самого начала специальной военной операции занимается работой по поддержке военнослужащих. Жители региона, включая орловский бизнес, регулярно помогают военным, находящимся в зоне спецоперации, вещами и денежными средствами. Курирует эту деятельность непосредственно глава региона. "Всё возможно, когда ты не один! Этот принцип лежит в основе любых побед и достижений. Поддержка – основа любого успеха. Не зря говорят, один в поле не воин. Когда за твоей спиной есть мощный тыл, любые преграды преодолимы. Об этом хорошо знают орловские спортсмены, которые в очередной раз собрали груз для военнослужащих на передовой", - говорится в сообщении. Отмечается, что посылки бойцам вручили директор центрального стадиона им. Ленина Александр Родин, руководитель департамента спорта Алексей Берестов и руководитель контрольно-счетной палаты Константин Паршин, которые уже не раз выезжали в зону спецоперации с посылками для военных, видели и знают реальную обстановку. Ребятам, которые сейчас ведут ожесточенные бои в районе Кременной, передан комплект оборудования для спутникового интернета, тепловизор, рации, спальные мешки, туристические коврики, стиральная машинка, тактические рюкзаки, летняя форма, берцы, кроссовки, футболки, носки, а также строительный инструмент. Зная потребности фронта, по традиции в посылку вошли хозяйственные товары, средства от комаров и клещей, влажные салфетки, сотни газовых баллонов, 10 газовых портативных плит, 50 канистр для воды и ГСМ и многое другое, что просили наши солдаты, говорится в сообщении. "Спасибо всем, кто денежными переводами, продуктами и необходимыми вещами делает военный быт наших бойцов легче, кто укрепляет обороноспособность и боевые возможности армии. Сейчас эта поддержка нужна как никогда раньше. Чтобы остановить тех, кто пытается нас запугать и сломить. Разъяренную военную машину Запада может остановить только российский солдат, за которым есть наша уверенная поддержка", - отмечает Клычков.
https://ria.ru/20230526/gumanitarka-1874332107.html
https://ria.ru/20230526/arsenev-1874249615.html
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орловская область, кременная, андрей клычков
Надежные люди, Орловская область, Кременная, Андрей Клычков
Орловские спортсмены доставили военнослужащим посылки с необходимыми вещами

Орловские спортсмены собрали и доставили военнослужащим посылки с необходимыми вещами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие х в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие х в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие х в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 26 мая – РИА Новости. Орловские спортсмены собрали и доставили на передовую очередную партию посылок со строительным инструментом, оборудованием и необходимыми военнослужащим вещами, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.
Орловская область практически с самого начала специальной военной операции занимается работой по поддержке военнослужащих. Жители региона, включая орловский бизнес, регулярно помогают военным, находящимся в зоне спецоперации, вещами и денежными средствами. Курирует эту деятельность непосредственно глава региона.
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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"Всё возможно, когда ты не один! Этот принцип лежит в основе любых побед и достижений. Поддержка – основа любого успеха. Не зря говорят, один в поле не воин. Когда за твоей спиной есть мощный тыл, любые преграды преодолимы. Об этом хорошо знают орловские спортсмены, которые в очередной раз собрали груз для военнослужащих на передовой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посылки бойцам вручили директор центрального стадиона им. Ленина Александр Родин, руководитель департамента спорта Алексей Берестов и руководитель контрольно-счетной палаты Константин Паршин, которые уже не раз выезжали в зону спецоперации с посылками для военных, видели и знают реальную обстановку.
Ребятам, которые сейчас ведут ожесточенные бои в районе Кременной, передан комплект оборудования для спутникового интернета, тепловизор, рации, спальные мешки, туристические коврики, стиральная машинка, тактические рюкзаки, летняя форма, берцы, кроссовки, футболки, носки, а также строительный инструмент. Зная потребности фронта, по традиции в посылку вошли хозяйственные товары, средства от комаров и клещей, влажные салфетки, сотни газовых баллонов, 10 газовых портативных плит, 50 канистр для воды и ГСМ и многое другое, что просили наши солдаты, говорится в сообщении.
"Спасибо всем, кто денежными переводами, продуктами и необходимыми вещами делает военный быт наших бойцов легче, кто укрепляет обороноспособность и боевые возможности армии. Сейчас эта поддержка нужна как никогда раньше. Чтобы остановить тех, кто пытается нас запугать и сломить. Разъяренную военную машину Запада может остановить только российский солдат, за которым есть наша уверенная поддержка", - отмечает Клычков.
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Вчера, 08:36
 
Надежные людиОрловская областьКременнаяАндрей Клычков
 
 
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