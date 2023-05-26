https://ria.ru/20230526/pomosch-1874408633.html

Орловские спортсмены доставили военнослужащим посылки с необходимыми вещами

Орловские спортсмены доставили военнослужащим посылки с необходимыми вещами - РИА Новости, 26.05.2023

Орловские спортсмены доставили военнослужащим посылки с необходимыми вещами

Орловские спортсмены собрали и доставили на передовую очередную партию посылок со строительным инструментом, оборудованием и необходимыми военнослужащим вещами, РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:46

2023-05-26T16:46

2023-05-26T16:50

надежные люди

орловская область

кременная

андрей клычков

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БРЯНСК, 26 мая – РИА Новости. Орловские спортсмены собрали и доставили на передовую очередную партию посылок со строительным инструментом, оборудованием и необходимыми военнослужащим вещами, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале. Орловская область практически с самого начала специальной военной операции занимается работой по поддержке военнослужащих. Жители региона, включая орловский бизнес, регулярно помогают военным, находящимся в зоне спецоперации, вещами и денежными средствами. Курирует эту деятельность непосредственно глава региона. "Всё возможно, когда ты не один! Этот принцип лежит в основе любых побед и достижений. Поддержка – основа любого успеха. Не зря говорят, один в поле не воин. Когда за твоей спиной есть мощный тыл, любые преграды преодолимы. Об этом хорошо знают орловские спортсмены, которые в очередной раз собрали груз для военнослужащих на передовой", - говорится в сообщении. Отмечается, что посылки бойцам вручили директор центрального стадиона им. Ленина Александр Родин, руководитель департамента спорта Алексей Берестов и руководитель контрольно-счетной палаты Константин Паршин, которые уже не раз выезжали в зону спецоперации с посылками для военных, видели и знают реальную обстановку. Ребятам, которые сейчас ведут ожесточенные бои в районе Кременной, передан комплект оборудования для спутникового интернета, тепловизор, рации, спальные мешки, туристические коврики, стиральная машинка, тактические рюкзаки, летняя форма, берцы, кроссовки, футболки, носки, а также строительный инструмент. Зная потребности фронта, по традиции в посылку вошли хозяйственные товары, средства от комаров и клещей, влажные салфетки, сотни газовых баллонов, 10 газовых портативных плит, 50 канистр для воды и ГСМ и многое другое, что просили наши солдаты, говорится в сообщении. "Спасибо всем, кто денежными переводами, продуктами и необходимыми вещами делает военный быт наших бойцов легче, кто укрепляет обороноспособность и боевые возможности армии. Сейчас эта поддержка нужна как никогда раньше. Чтобы остановить тех, кто пытается нас запугать и сломить. Разъяренную военную машину Запада может остановить только российский солдат, за которым есть наша уверенная поддержка", - отмечает Клычков.

https://ria.ru/20230526/gumanitarka-1874332107.html

https://ria.ru/20230526/arsenev-1874249615.html

орловская область

кременная

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

орловская область, кременная, андрей клычков