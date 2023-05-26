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Новый план по Украине. О чем Китай договорился с Европой - РИА Новости, 26.05.2023
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17:10 26.05.2023 (обновлено: 19:02 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/politika-1874406861.html
Новый план по Украине. О чем Китай договорился с Европой
Новый план по Украине. О чем Китай договорился с Европой - РИА Новости, 26.05.2023
Новый план по Украине. О чем Китай договорился с Европой
Москву посетил спецпредставитель правительства КНР по урегулированию украинского кризиса Ли Хуэй. До этого он побывал в Киеве и столицах Евросоюза. Что... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:10
2023-05-26T19:02
в мире
украина
россия
китай
ли хуэй
сергей лавров
олаф шольц
евросоюз
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Москву посетил спецпредставитель правительства КНР по урегулированию украинского кризиса Ли Хуэй. До этого он побывал в Киеве и столицах Евросоюза. Что предлагает Пекин — в материале РИА Новости.Устранить первопричиныЛи приехал на Украину 16 мая, затем — Польша, Франция, Германия, Бельгия. Россия — финальный пункт турне. В здании МИД на Смоленской гость пробыл полтора часа. Принимал его Сергей Лавров.В Министерстве иностранных дел КНР подчеркивают: "Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по украинскому вопросу, активно продвигая мирные переговоры. С Евросоюзом достигнуто определенное согласие".После визита Ли в Берлин в Пекине отметили: "Мы поддерживаем европейские страны в том, чтобы они находили решения как для симптомов, так и для первопричин кризиса, а также прилагали усилия для долгосрочной стабильности на Европейском континенте".The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что спецпредставитель якобы послал ЕС "четкий сигнал". По мнению Пекина, пишет WSJ, союзники США в Европе "должны заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня", оставив за Россией подконтрольные ей территории.Вместе с тем, уточняет издание, в ЕС это не нашло понимания. Подобная схема означала бы заморозку конфликта. Канцлер Германии Олаф Шольц на днях отверг этот сценарий как неприемлемый.Новый посредникТем не менее в Берлине высоко оценили миротворческие усилия Пекина. "Для Германии и Китая очень полезно и необходимо укреплять диалог по ряду крупных международных и региональных вопросов, в том числе по Украине, — сказал немецкий статс-секретарь Андреас Михаэлис. — Германия готова работать с Китаем для улучшения общения и обмена на всех уровнях, а также содействия мирному урегулированию кризиса".Пекин продолжает продвигать свой план из 12 пунктов, включающих прекращение огня, уважение законных интересов всех стран в области безопасности, преодоление гуманитарного кризиса на Украине. В марте эту инициативу детально обсуждали в Москве президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.Хотя на Западе принято считать, что в украинском конфликте Китай фактически занял сторону России, там не могут игнорировать предложения Пекина. Недавно именно китайцы выступили основными посредниками при восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией.В США подобная активность, разумеется, вызывает тревогу. Поэтому Вашингтон не озвучивает публично такие идеи, как заморозка конфликта на Украине. А в Европе представителя КНР встретили прохладно, как и его мирные предложения, пишет WSJ.Китайское предупреждениеЭксперты, опрошенные РИА Новости, призывают осторожнее относиться к публикациям в западных СМИ. Правильнее ориентироваться на официальные заявления дипломатов и глав государств. "Джо Байден настроен продолжать военные действия на Украине как минимум до переизбрания, поэтому миротворческие инициативы Пекина американцам не интересны. Впрочем, китайцы понимают: переговоры не могут быть быстрыми", — рассуждает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.В свою очередь, эксперт Финансового университета Денис Денисов отметил, что на Украине и в странах Евросоюза Ли Хуэй ни разу не призывал Россию оставить какие-то территории или вывести откуда-то войска. Вместе с тем, полагает он, западные СМИ пытаются дискредитировать дипломата, потому что его усилия вызывают недовольство у тех, кто выступает за продолжение боевых действий."Китай остается конкурентом США на мировой арене, и, если Пекину удастся выступить в роли эффективного посредника, Вашингтон окажется в очень неудобном положении. Неудивительно, что едва Ли Хуэй приехал в Москву, как американское издание опубликовало статью с обвинениями в адрес КНР", — пояснил эксперт.И все сходятся во мнении, что Китай не лоббирует интересы России. Иначе в Пекине давно признали бы расширение российских границ 2014 и 2022 годов.
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в мире, украина, россия, китай, ли хуэй, сергей лавров, олаф шольц, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Китай, Ли Хуэй, Сергей Лавров, Олаф Шольц, Евросоюз

Новый план по Украине. О чем Китай договорился с Европой

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Carl Court
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Москву посетил спецпредставитель правительства КНР по урегулированию украинского кризиса Ли Хуэй. До этого он побывал в Киеве и столицах Евросоюза. Что предлагает Пекин — в материале РИА Новости.

Устранить первопричины

Ли приехал на Украину 16 мая, затем — Польша, Франция, Германия, Бельгия. Россия — финальный пункт турне. В здании МИД на Смоленской гость пробыл полтора часа. Принимал его Сергей Лавров.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСпецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве
В Министерстве иностранных дел КНР подчеркивают: "Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по украинскому вопросу, активно продвигая мирные переговоры. С Евросоюзом достигнуто определенное согласие".
После визита Ли в Берлин в Пекине отметили: "Мы поддерживаем европейские страны в том, чтобы они находили решения как для симптомов, так и для первопричин кризиса, а также прилагали усилия для долгосрочной стабильности на Европейском континенте".
The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что спецпредставитель якобы послал ЕС "четкий сигнал". По мнению Пекина, пишет WSJ, союзники США в Европе "должны заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня", оставив за Россией подконтрольные ей территории.
Вместе с тем, уточняет издание, в ЕС это не нашло понимания. Подобная схема означала бы заморозку конфликта. Канцлер Германии Олаф Шольц на днях отверг этот сценарий как неприемлемый.

Новый посредник

Тем не менее в Берлине высоко оценили миротворческие усилия Пекина. "Для Германии и Китая очень полезно и необходимо укреплять диалог по ряду крупных международных и региональных вопросов, в том числе по Украине, — сказал немецкий статс-секретарь Андреас Михаэлис. — Германия готова работать с Китаем для улучшения общения и обмена на всех уровнях, а также содействия мирному урегулированию кризиса".
© AP Photo / Kay NietfeldКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Kay Nietfeld
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине
Пекин продолжает продвигать свой план из 12 пунктов, включающих прекращение огня, уважение законных интересов всех стран в области безопасности, преодоление гуманитарного кризиса на Украине. В марте эту инициативу детально обсуждали в Москве президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Хотя на Западе принято считать, что в украинском конфликте Китай фактически занял сторону России, там не могут игнорировать предложения Пекина. Недавно именно китайцы выступили основными посредниками при восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией.
В США подобная активность, разумеется, вызывает тревогу. Поэтому Вашингтон не озвучивает публично такие идеи, как заморозка конфликта на Украине. А в Европе представителя КНР встретили прохладно, как и его мирные предложения, пишет WSJ.

Китайское предупреждение

Эксперты, опрошенные РИА Новости, призывают осторожнее относиться к публикациям в западных СМИ. Правильнее ориентироваться на официальные заявления дипломатов и глав государств.
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
"Джо Байден настроен продолжать военные действия на Украине как минимум до переизбрания, поэтому миротворческие инициативы Пекина американцам не интересны. Впрочем, китайцы понимают: переговоры не могут быть быстрыми", — рассуждает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.
В свою очередь, эксперт Финансового университета Денис Денисов отметил, что на Украине и в странах Евросоюза Ли Хуэй ни разу не призывал Россию оставить какие-то территории или вывести откуда-то войска. Вместе с тем, полагает он, западные СМИ пытаются дискредитировать дипломата, потому что его усилия вызывают недовольство у тех, кто выступает за продолжение боевых действий.
"Китай остается конкурентом США на мировой арене, и, если Пекину удастся выступить в роли эффективного посредника, Вашингтон окажется в очень неудобном положении. Неудивительно, что едва Ли Хуэй приехал в Москву, как американское издание опубликовало статью с обвинениями в адрес КНР", — пояснил эксперт.
И все сходятся во мнении, что Китай не лоббирует интересы России. Иначе в Пекине давно признали бы расширение российских границ 2014 и 2022 годов.
 
В миреУкраинаРоссияКитайЛи ХуэйСергей ЛавровОлаф ШольцЕвросоюз
 
 
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