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Договориться не получится. Россия и Финляндия разрывают последние связи

Договориться не получится. Россия и Финляндия разрывают последние связи - РИА Новости, 26.05.2023

Договориться не получится. Россия и Финляндия разрывают последние связи

Между Москвой и Хельсинки нарастает напряжение. Финская сторона встревожена решением России о выходе из соглашения о двусторонних военных инспекциях. Об этом... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:19

2023-05-26T12:19

2023-05-26T15:53

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Между Москвой и Хельсинки нарастает напряжение. Финская сторона встревожена решением России о выходе из соглашения о двусторонних военных инспекциях. Об этом заявляют военные и дипломаты Финляндии.Доверия больше не будетНеожиданное заявление Москвы об окончании военных инспекций между Финляндией и Россией — плохая новость с точки зрения взаимного сотрудничества, считает начальник подразделения национальной обороны бригадный генерал Сами Нурми. При этом он отмечает, что практического значения в данный момент этот шаг не имеет."Это соглашение об установлении доверия. Оно должно было показать, что все делается именно так, как об этом говорят, — подчеркнул военачальник. — Когда контракт перестает действовать, прежнего доверия больше не может быть".Соглашение будет расторгнуто с 1 июня, о чем Россия официально уведомила финскую сторону.От чего отказалисьДоговор, подписанный в 2000-м, предусматривал ежегодные визиты для оценки военной инфраструктуры по обе стороны границы. Он стал дополнением к Венскому документу ОБСЕ — комплексу договоренностей о безопасности в Европе.У России не было подобных двусторонних соглашений с какими-либо странами, кроме Финляндии. Финны имеют аналогичный договор со Швецией.России было разрешено совершать один визит в год в Финляндию, а финские представители в ответ посещали (также раз в год) Ленинградскую область. В последние годы российские официальные лица осматривали аэропорты вблизи Карелии и в Лапландии, а финны — аэродромы Остров (в 2016-м), Бесовец (в 2017-м), Спутник (в 2018-м) и Луга (в 2019-м).Инспекции были прерваны во время пандемии коронавируса. Когда эпидемиологическая угроза сошла, началась специальная военная операция России на Украине, что также помешало обмену оценками. А затем и Финляндия вступила в Североатлантический альянс."Придется уживаться"По словам Нурми, хотя в последние годы соглашение фактически не работало, оно еще могло бы сыграть положительную роль. "Говоря простым языком, наша идея заключалась в том, чтобы знать, что делает сосед. В той мере, в какой он сам пожелает рассказать", — отмечает генерал.Сегодня информацию о передвижении войск можно получить с помощью спутниковых снимков и других продвинутых технологий. Однако, уверен Нурми, это не отменяет информативного значения очных посещений военных объектов и личных встреч между солдатами и чиновниками.Бывший посол Финляндии в России Рене Найберг видит в новом шаге Москвы продолжение курса на разрыв всех связей с Западом. Как напоминает дипломат, подобные сигналы поступали уже давно. Так, Россия еще в январе 2021-го вышла из соглашения о наблюдательных полетах в рамках Договора по открытому небу.И Нурми, и Найберг согласны с тем, что добровольная дальнейшая изоляция России вызывает беспокойство."Это плохая кампания, — говорит экс-посол. — Если прекратятся даже незначительные человеческие контакты, то "реальности" по обе стороны границы станут еще дальше друг от друга"."Россия останется соседом. Как-то мы должны уживаться в будущем", — отмечает, в свою очередь, генерал Нурми. Сейчас же, констатирует он, выстраивать взаимоотношения крайне сложно.

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