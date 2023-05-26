Рейтинг@Mail.ru
Договориться не получится. Россия и Финляндия разрывают последние связи - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 26.05.2023 (обновлено: 15:53 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/politika-1874301554.html
Договориться не получится. Россия и Финляндия разрывают последние связи
Договориться не получится. Россия и Финляндия разрывают последние связи - РИА Новости, 26.05.2023
Договориться не получится. Россия и Финляндия разрывают последние связи
Между Москвой и Хельсинки нарастает напряжение. Финская сторона встревожена решением России о выходе из соглашения о двусторонних военных инспекциях. Об этом... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:19
2023-05-26T15:53
россия
финляндия
москва
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Между Москвой и Хельсинки нарастает напряжение. Финская сторона встревожена решением России о выходе из соглашения о двусторонних военных инспекциях. Об этом заявляют военные и дипломаты Финляндии.Доверия больше не будетНеожиданное заявление Москвы об окончании военных инспекций между Финляндией и Россией — плохая новость с точки зрения взаимного сотрудничества, считает начальник подразделения национальной обороны бригадный генерал Сами Нурми. При этом он отмечает, что практического значения в данный момент этот шаг не имеет."Это соглашение об установлении доверия. Оно должно было показать, что все делается именно так, как об этом говорят, — подчеркнул военачальник. — Когда контракт перестает действовать, прежнего доверия больше не может быть".Соглашение будет расторгнуто с 1 июня, о чем Россия официально уведомила финскую сторону.От чего отказалисьДоговор, подписанный в 2000-м, предусматривал ежегодные визиты для оценки военной инфраструктуры по обе стороны границы. Он стал дополнением к Венскому документу ОБСЕ — комплексу договоренностей о безопасности в Европе.У России не было подобных двусторонних соглашений с какими-либо странами, кроме Финляндии. Финны имеют аналогичный договор со Швецией.России было разрешено совершать один визит в год в Финляндию, а финские представители в ответ посещали (также раз в год) Ленинградскую область. В последние годы российские официальные лица осматривали аэропорты вблизи Карелии и в Лапландии, а финны — аэродромы Остров (в 2016-м), Бесовец (в 2017-м), Спутник (в 2018-м) и Луга (в 2019-м).Инспекции были прерваны во время пандемии коронавируса. Когда эпидемиологическая угроза сошла, началась специальная военная операция России на Украине, что также помешало обмену оценками. А затем и Финляндия вступила в Североатлантический альянс."Придется уживаться"По словам Нурми, хотя в последние годы соглашение фактически не работало, оно еще могло бы сыграть положительную роль. "Говоря простым языком, наша идея заключалась в том, чтобы знать, что делает сосед. В той мере, в какой он сам пожелает рассказать", — отмечает генерал.Сегодня информацию о передвижении войск можно получить с помощью спутниковых снимков и других продвинутых технологий. Однако, уверен Нурми, это не отменяет информативного значения очных посещений военных объектов и личных встреч между солдатами и чиновниками.Бывший посол Финляндии в России Рене Найберг видит в новом шаге Москвы продолжение курса на разрыв всех связей с Западом. Как напоминает дипломат, подобные сигналы поступали уже давно. Так, Россия еще в январе 2021-го вышла из соглашения о наблюдательных полетах в рамках Договора по открытому небу.И Нурми, и Найберг согласны с тем, что добровольная дальнейшая изоляция России вызывает беспокойство."Это плохая кампания, — говорит экс-посол. — Если прекратятся даже незначительные человеческие контакты, то "реальности" по обе стороны границы станут еще дальше друг от друга"."Россия останется соседом. Как-то мы должны уживаться в будущем", — отмечает, в свою очередь, генерал Нурми. Сейчас же, констатирует он, выстраивать взаимоотношения крайне сложно.
россия
финляндия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, москва, обсе
Россия, Финляндия, Москва, ОБСЕ

Договориться не получится. Россия и Финляндия разрывают последние связи

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Между Москвой и Хельсинки нарастает напряжение. Финская сторона встревожена решением России о выходе из соглашения о двусторонних военных инспекциях. Об этом заявляют военные и дипломаты Финляндии.

Доверия больше не будет

Неожиданное заявление Москвы об окончании военных инспекций между Финляндией и Россией — плохая новость с точки зрения взаимного сотрудничества, считает начальник подразделения национальной обороны бригадный генерал Сами Нурми. При этом он отмечает, что практического значения в данный момент этот шаг не имеет.
© Фото : U.S. Army / Spc. Elliott BanksФинские военнослужащие едут на танке во время учений
Финские военнослужащие едут на танке во время учений - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Elliott Banks
Финские военнослужащие едут на танке во время учений
"Это соглашение об установлении доверия. Оно должно было показать, что все делается именно так, как об этом говорят, — подчеркнул военачальник. — Когда контракт перестает действовать, прежнего доверия больше не может быть".
Соглашение будет расторгнуто с 1 июня, о чем Россия официально уведомила финскую сторону.

От чего отказались

Договор, подписанный в 2000-м, предусматривал ежегодные визиты для оценки военной инфраструктуры по обе стороны границы. Он стал дополнением к Венскому документу ОБСЕ — комплексу договоренностей о безопасности в Европе.
У России не было подобных двусторонних соглашений с какими-либо странами, кроме Финляндии. Финны имеют аналогичный договор со Швецией.
© Фото : Finnish Defence ForcesШведский и финский военнослужащие во время совместных учений
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : Finnish Defence Forces
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений
России было разрешено совершать один визит в год в Финляндию, а финские представители в ответ посещали (также раз в год) Ленинградскую область. В последние годы российские официальные лица осматривали аэропорты вблизи Карелии и в Лапландии, а финны — аэродромы Остров (в 2016-м), Бесовец (в 2017-м), Спутник (в 2018-м) и Луга (в 2019-м).
Инспекции были прерваны во время пандемии коронавируса. Когда эпидемиологическая угроза сошла, началась специальная военная операция России на Украине, что также помешало обмену оценками. А затем и Финляндия вступила в Североатлантический альянс.

"Придется уживаться"

По словам Нурми, хотя в последние годы соглашение фактически не работало, оно еще могло бы сыграть положительную роль. "Говоря простым языком, наша идея заключалась в том, чтобы знать, что делает сосед. В той мере, в какой он сам пожелает рассказать", — отмечает генерал.
© Фото : @FinMissionNATOГлава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписывает документы о присоединении к Североатлантическому альянсу
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписывает документы о присоединении к Североатлантическому договору - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : @FinMissionNATO
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписывает документы о присоединении к Североатлантическому альянсу
Сегодня информацию о передвижении войск можно получить с помощью спутниковых снимков и других продвинутых технологий. Однако, уверен Нурми, это не отменяет информативного значения очных посещений военных объектов и личных встреч между солдатами и чиновниками.
Бывший посол Финляндии в России Рене Найберг видит в новом шаге Москвы продолжение курса на разрыв всех связей с Западом. Как напоминает дипломат, подобные сигналы поступали уже давно. Так, Россия еще в январе 2021-го вышла из соглашения о наблюдательных полетах в рамках Договора по открытому небу.
И Нурми, и Найберг согласны с тем, что добровольная дальнейшая изоляция России вызывает беспокойство.
"Это плохая кампания, — говорит экс-посол. — Если прекратятся даже незначительные человеческие контакты, то "реальности" по обе стороны границы станут еще дальше друг от друга".
"Россия останется соседом. Как-то мы должны уживаться в будущем", — отмечает, в свою очередь, генерал Нурми. Сейчас же, констатирует он, выстраивать взаимоотношения крайне сложно.
 
РоссияФинляндияМоскваОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала