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США бьют по Зеленскому. Вашингтон откладывает военную помощь Киеву - РИА Новости, 26.05.2023
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08:00 26.05.2023 (обновлено: 08:13 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/politika-1874095513.html
США бьют по Зеленскому. Вашингтон откладывает военную помощь Киеву
США бьют по Зеленскому. Вашингтон откладывает военную помощь Киеву - РИА Новости, 26.05.2023
США бьют по Зеленскому. Вашингтон откладывает военную помощь Киеву
В США продолжаются дискуссии о повышении потолка госдолга. На принятие решения осталось меньше недели. Но каким бы ни был итог, серьезные проблемы ожидают... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:00
2023-05-26T08:13
украина
сша
киев
джо байден
кевин маккарти
карин жан-пьер
нато
пентагон
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В США продолжаются дискуссии о повышении потолка госдолга. На принятие решения осталось меньше недели. Но каким бы ни был итог, серьезные проблемы ожидают Украину: помощь могут отложить или сократить.Контрнаступление и госдолгМиллиарды долларов на военную поддержку Киева, одобренные американским конгрессом в прошлом году, возможно, иссякнут к концу лета, сообщает издание The Hill. При этом никаких подвижек на данном направлении не намечается. Сейчас конгрессмены больше сосредоточены на тупиковой ситуации с потолком государственного долга США.Законодатели отмечают, что задержки c новыми траншами вызваны также неопределенными последствиями предстоящего контрнаступления Украины.Член комитета палаты представителей (нижней палаты конгресса) по вооруженным силам Энди Ким сообщил: его коллеги уже обсуждают содержание будущего пакета помощи, но сроки его предоставления даже примерно не определены."(Ситуация с госдолгом. — Прим. ред.) мешает нам сосредоточиться на этих вопросах, — пояснил конгрессмен. — Мы не можем вести серьезный разговор об Украине".В то же время некоторые члены палаты представителей от Республиканской партии говорят о важности единства перед принятием следующего пакета."Мы должны — обязаны продолжать — помогать им (украинцам. — Прим. ред.) в той или иной форме", — заявил конгрессмен Рич Маккормик.Билл Китинг из нижней палаты более сдержан. По его словам, в конечном итоге все зависит от контрнаступления Украины. "Возможно, там будут успехи, которые сделают большую поддержку менее необходимой", — допустил он.Конор Савой, старший научный сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований также считает, что следующий пакет сформируют по итогам контрнаступления. Но предупредил, что неудачная или заторможенная украинская атака может сработать против нового финансирования. Он назвал это "опасной ситуацией" с политической точки зрения и подчеркнул необходимость оставаться с Украиной "долговременно" вне зависимости от итога боевых действий. "Это не начало конца, — сказал Савой о контрнаступлении. — Вероятнее всего, это будет продолжаться какое-то время, без американской и европейской поддержки украинцы окажутся в очень тяжелом положении".Аудит и остаткиКонгрессмен Маккормик отметил, что в целом ситуация с оказанием помощи Киеву сейчас лучше, чем раньше. Изменения касаются в первую очередь надлежащего аудита оружия и техники, отправляемых на Украину, а также возросшего вклада европейских партнеров по Североатлантическому альянсу (НАТО)."ЕС активизируется как в военном отношении, так и в обучении, — отметил конгрессмен. — Итак, это усилия НАТО, они не односторонние. &lt;…&gt; И, думаю, мы лучше отвечаем за средства и оружие, которые мы даем, чем когда-то в Афганистане".В прошлом году США одобрили общую экстренную помощь Украине в размере 113 миллиардов долларов, из которых около 47 миллиардов включали прямую поддержку в области безопасности. Это американское оборудование, средства на закупку и доставку нового вооружения, а также на обучение личного состава.Ранее в этом месяце Пентагон заявил, что из упомянутых 47 миллиардов потрачено было около 37. То есть до осени осталось немногим более десяти миллиардов. Финансовый год в США начинается 1 октября, к этому моменту обеим палатам конгресса предстоит сформировать новый бюджет.Чиновники НАТО отмечают, что у Украины есть почти все обещанное оружие, а также техника, необходимая для контрнаступления, включая немецкие танки "Леопард", боевые танки пехоты и даже крылатые ракеты большой дальности из Великобритании. А значит, в краткосрочной перспективе финансирование некритично.Байден и конгрессПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала на брифинге рассказывать подробно о каких-либо подвижках в финансировании Украины. Однако отметила, что "мир увидел приверженность поддержке украинского народа".Пока на фронте ждут контрнаступления, Белый дом и конгресс безуспешно пытаются решить проблему госдолга.Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти — официально третье лицо в руководстве США — ежедневно проводит переговоры с Джо Байденом. Участники встреч описывают их как продуктивные, однако к окончательному решению стороны пока не пришли.Ранее политические оппоненты Маккарти упрекали его в недостаточной поддержке Украины. До выборов в конгресс прошлой осенью он действительно грозил тем, что Киев не получит карт-бланш. Однако после избрания конгрессмен изменил позицию. Сейчас он говорит, что всестороннюю помощь украинцам оказывать будут как и прежде.Но противоречия между Маккарти и Байденом упираются не столько в военные поставки, сколько в общее сокращение расходов федерального бюджета, которое президент считает "крайним". Белый дом в качестве альтернативы продвигает идею введения новых налогов, но против этого выступают уже республиканцы.У сторон есть время до 1 июня, чтобы увеличить лимит займов правительства или же спровоцировать беспрецедентный дефолт по долгам, который, как предупреждают экономисты, может привести к затяжной рецессии.Любую сделку по повышению потолка госдолга должен также одобрить конгресс. В нижней палате есть группа из двух десятков человек, которые открыто выступают против поддержки Украины. Теоретически эти конгрессмены могут затормозить и вопрос с госдолгом — пока их пожелания не пообещают удовлетворить.Обходные путиНесмотря на проблемы с финансами в США, пока у Киева сохраняются перспективы дальнейшего получения помощи — независимо от решения американских законодателей.В конце мая Пентагон обнаружил ошибку в своих отчетных документах. Стоимость поставленного украинцам вооружения была завышена на три миллиарда долларов. Это означает, что вместо вышеупомянутых десяти миллиардов у Киева "в запасе" сейчас 13. Более того, американское Минобороны продолжит проверку: вполне возможно, что цены завышали неоднократно.Кроме того, на руку киевскому режиму играет закон о ленд-лизе, принятый в США год назад. Он, как известно, позволяет Байдену оказывать неограниченную военную помощь Украине по единоличному решению без согласования с конгрессом.
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РИА Новости
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украина, сша, киев, джо байден, кевин маккарти, карин жан-пьер, нато, пентагон
Украина, США, Киев, Джо Байден, Кевин Маккарти, Карин Жан-Пьер, НАТО, Пентагон

США бьют по Зеленскому. Вашингтон откладывает военную помощь Киеву

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В США продолжаются дискуссии о повышении потолка госдолга. На принятие решения осталось меньше недели. Но каким бы ни был итог, серьезные проблемы ожидают Украину: помощь могут отложить или сократить.

Контрнаступление и госдолг

Миллиарды долларов на военную поддержку Киева, одобренные американским конгрессом в прошлом году, возможно, иссякнут к концу лета, сообщает издание The Hill. При этом никаких подвижек на данном направлении не намечается. Сейчас конгрессмены больше сосредоточены на тупиковой ситуации с потолком государственного долга США.
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Cydney LeeПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Cydney Lee
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Законодатели отмечают, что задержки c новыми траншами вызваны также неопределенными последствиями предстоящего контрнаступления Украины.
Член комитета палаты представителей (нижней палаты конгресса) по вооруженным силам Энди Ким сообщил: его коллеги уже обсуждают содержание будущего пакета помощи, но сроки его предоставления даже примерно не определены.
"(Ситуация с госдолгом. — Прим. ред.) мешает нам сосредоточиться на этих вопросах, — пояснил конгрессмен. — Мы не можем вести серьезный разговор об Украине".
В то же время некоторые члены палаты представителей от Республиканской партии говорят о важности единства перед принятием следующего пакета.
"Мы должны — обязаны продолжать — помогать им (украинцам. — Прим. ред.) в той или иной форме", — заявил конгрессмен Рич Маккормик.
Билл Китинг из нижней палаты более сдержан. По его словам, в конечном итоге все зависит от контрнаступления Украины. "Возможно, там будут успехи, которые сделают большую поддержку менее необходимой", — допустил он.
Конор Савой, старший научный сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований также считает, что следующий пакет сформируют по итогам контрнаступления. Но предупредил, что неудачная или заторможенная украинская атака может сработать против нового финансирования. Он назвал это "опасной ситуацией" с политической точки зрения и подчеркнул необходимость оставаться с Украиной "долговременно" вне зависимости от итога боевых действий. "Это не начало конца, — сказал Савой о контрнаступлении. — Вероятнее всего, это будет продолжаться какое-то время, без американской и европейской поддержки украинцы окажутся в очень тяжелом положении".

Аудит и остатки

Конгрессмен Маккормик отметил, что в целом ситуация с оказанием помощи Киеву сейчас лучше, чем раньше. Изменения касаются в первую очередь надлежащего аудита оружия и техники, отправляемых на Украину, а также возросшего вклада европейских партнеров по Североатлантическому альянсу (НАТО).
© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
"ЕС активизируется как в военном отношении, так и в обучении, — отметил конгрессмен. — Итак, это усилия НАТО, они не односторонние. <…> И, думаю, мы лучше отвечаем за средства и оружие, которые мы даем, чем когда-то в Афганистане".
В прошлом году США одобрили общую экстренную помощь Украине в размере 113 миллиардов долларов, из которых около 47 миллиардов включали прямую поддержку в области безопасности. Это американское оборудование, средства на закупку и доставку нового вооружения, а также на обучение личного состава.
Ранее в этом месяце Пентагон заявил, что из упомянутых 47 миллиардов потрачено было около 37. То есть до осени осталось немногим более десяти миллиардов. Финансовый год в США начинается 1 октября, к этому моменту обеим палатам конгресса предстоит сформировать новый бюджет.
Чиновники НАТО отмечают, что у Украины есть почти все обещанное оружие, а также техника, необходимая для контрнаступления, включая немецкие танки "Леопард", боевые танки пехоты и даже крылатые ракеты большой дальности из Великобритании. А значит, в краткосрочной перспективе финансирование некритично.

Байден и конгресс

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала на брифинге рассказывать подробно о каких-либо подвижках в финансировании Украины. Однако отметила, что "мир увидел приверженность поддержке украинского народа".
© AP Photo / Patrick SemanskyПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Пока на фронте ждут контрнаступления, Белый дом и конгресс безуспешно пытаются решить проблему госдолга.
Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти — официально третье лицо в руководстве США — ежедневно проводит переговоры с Джо Байденом. Участники встреч описывают их как продуктивные, однако к окончательному решению стороны пока не пришли.
Ранее политические оппоненты Маккарти упрекали его в недостаточной поддержке Украины. До выборов в конгресс прошлой осенью он действительно грозил тем, что Киев не получит карт-бланш. Однако после избрания конгрессмен изменил позицию. Сейчас он говорит, что всестороннюю помощь украинцам оказывать будут как и прежде.
Но противоречия между Маккарти и Байденом упираются не столько в военные поставки, сколько в общее сокращение расходов федерального бюджета, которое президент считает "крайним". Белый дом в качестве альтернативы продвигает идею введения новых налогов, но против этого выступают уже республиканцы.
У сторон есть время до 1 июня, чтобы увеличить лимит займов правительства или же спровоцировать беспрецедентный дефолт по долгам, который, как предупреждают экономисты, может привести к затяжной рецессии.
Любую сделку по повышению потолка госдолга должен также одобрить конгресс. В нижней палате есть группа из двух десятков человек, которые открыто выступают против поддержки Украины. Теоретически эти конгрессмены могут затормозить и вопрос с госдолгом — пока их пожелания не пообещают удовлетворить.

Обходные пути

Несмотря на проблемы с финансами в США, пока у Киева сохраняются перспективы дальнейшего получения помощи — независимо от решения американских законодателей.
© AP Photo / Jose Luis MaganaНовоизбранный спикер палаты представителей США Кевин Маккарти беседует с журналистами в здании Капитолия в Вашингтоне
Новоизбранный спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти беседует с журналистами в здании Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Новоизбранный спикер палаты представителей США Кевин Маккарти беседует с журналистами в здании Капитолия в Вашингтоне
В конце мая Пентагон обнаружил ошибку в своих отчетных документах. Стоимость поставленного украинцам вооружения была завышена на три миллиарда долларов. Это означает, что вместо вышеупомянутых десяти миллиардов у Киева "в запасе" сейчас 13. Более того, американское Минобороны продолжит проверку: вполне возможно, что цены завышали неоднократно.
Кроме того, на руку киевскому режиму играет закон о ленд-лизе, принятый в США год назад. Он, как известно, позволяет Байдену оказывать неограниченную военную помощь Украине по единоличному решению без согласования с конгрессом.
 
УкраинаСШАКиевДжо БайденКевин МаккартиКарин Жан-ПьерНАТОПентагон
 
 
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