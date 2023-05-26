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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 26.05.2023
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08:35 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/pogoda-1874249464.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 26.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Переменная облачность, погода без осадков и температура воздуха до плюс 26 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:35
2023-05-26T08:35
москва
александр синенков
погода
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Переменная облачность, погода без осадков и температура воздуха до плюс 26 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в столице переменную облачность, без существенных осадков, максимальная температура в столице - плюс 24 - плюс 26 градусов, по области - от плюс 22 до плюс 27. Ветер западный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков. По словам синоптика, атмосферное давление существенно не изменится и составит 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230524/klimat-1873764529.html
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москва, александр синенков, погода
Москва, Александр Синенков, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидаются переменная облачность и до 26 градусов тепла

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Переменная облачность, погода без осадков и температура воздуха до плюс 26 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице переменную облачность, без существенных осадков, максимальная температура в столице - плюс 24 - плюс 26 градусов, по области - от плюс 22 до плюс 27. Ветер западный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление существенно не изменится и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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