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В ДНР за неделю погибли три мирных жителя - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/pogibshie-1874373801.html
В ДНР за неделю погибли три мирных жителя
В ДНР за неделю погибли три мирных жителя - РИА Новости, 26.05.2023
В ДНР за неделю погибли три мирных жителя
Три мирных жителя погибли, 26 пострадали в ДНР с 19 по 25 мая из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:26
2023-05-26T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, 26 пострадали в ДНР с 19 по 25 мая из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 19 по 25 мая погибли три человека. Число пострадавших за указанный период составило 26. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5568 человек, в том числе 130 детей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли три мирных жителя

Аппарат омбудсмена Морозовой: в ДНР за неделю погибли три мирных жителя, 26 пострадали

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ДНР со стороны ВСУ
Последствия обстрела ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела ДНР со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, 26 пострадали в ДНР с 19 по 25 мая из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой.
В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 19 по 25 мая погибли три человека. Число пострадавших за указанный период составило 26.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5568 человек, в том числе 130 детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияДарья Морозова
 
 
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