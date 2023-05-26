https://ria.ru/20230526/perevozki-1874409772.html
Путин пообещал, что правительство проработает вопрос поддержки перевозчиков
Путин пообещал, что правительство проработает вопрос поддержки перевозчиков - РИА Новости, 26.05.2023
Путин пообещал, что правительство проработает вопрос поддержки перевозчиков
Финансовая поддержка отрасли автоперевозок, такая как расширение программы льготного лизинга и увеличение субсидий на покупку транспорта, на каком-то этапе... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:50
2023-05-26T16:50
2023-05-26T16:51
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
правительство рф
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Финансовая поддержка отрасли автоперевозок, такая как расширение программы льготного лизинга и увеличение субсидий на покупку транспорта, на каком-то этапе важна, но нужно все взвесить и проработать, кабмин займётся этим, заявил президент РФ Владимир Путин. "Расширить льготный лизинг, увеличить размер субсидий до 10% от стоимости... Я попрошу правительство проработать это. И Минпромторг, Министерство экономического развития, Минфин. Это нужно все взвесить. Но конечно, на каком-то этапе такая поддержка востребована, это очевидно. Вопрос только в объёмах этой поддержки, связанный с финансовыми возможностями", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он добавил, что не будет сейчас предоставлять слово министру финансов и министру экономического развития, потому что знает, что они скажут. "Мы постоянно дискутируем в этой связи. Но обязательно поработаем", - сказал президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, деловая россия, правительство рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Правительство РФ
Путин пообещал, что правительство проработает вопрос поддержки перевозчиков
Путин пообещал, что правительство проработает вопрос финансовой поддержки перевозчиков
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Финансовая поддержка отрасли автоперевозок, такая как расширение программы льготного лизинга и увеличение субсидий на покупку транспорта, на каком-то этапе важна, но нужно все взвесить и проработать, кабмин займётся этим, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Расширить льготный лизинг, увеличить размер субсидий до 10% от стоимости... Я попрошу правительство проработать это. И Минпромторг
, Министерство экономического развития, Минфин.
Это нужно все взвесить. Но конечно, на каком-то этапе такая поддержка востребована, это очевидно. Вопрос только в объёмах этой поддержки, связанный с финансовыми возможностями", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия
".
Он добавил, что не будет сейчас предоставлять слово министру финансов и министру экономического развития, потому что знает, что они скажут.
"Мы постоянно дискутируем в этой связи. Но обязательно поработаем", - сказал президент.
Путин призвал российский бизнес возвращать свои позиции на рынке