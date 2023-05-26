https://ria.ru/20230526/perevozki-1874409772.html

Путин пообещал, что правительство проработает вопрос поддержки перевозчиков

Путин пообещал, что правительство проработает вопрос поддержки перевозчиков - РИА Новости, 26.05.2023

Путин пообещал, что правительство проработает вопрос поддержки перевозчиков

Финансовая поддержка отрасли автоперевозок, такая как расширение программы льготного лизинга и увеличение субсидий на покупку транспорта, на каком-то этапе... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:50

2023-05-26T16:50

2023-05-26T16:51

экономика

россия

владимир путин

деловая россия

правительство рф

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Финансовая поддержка отрасли автоперевозок, такая как расширение программы льготного лизинга и увеличение субсидий на покупку транспорта, на каком-то этапе важна, но нужно все взвесить и проработать, кабмин займётся этим, заявил президент РФ Владимир Путин. "Расширить льготный лизинг, увеличить размер субсидий до 10% от стоимости... Я попрошу правительство проработать это. И Минпромторг, Министерство экономического развития, Минфин. Это нужно все взвесить. Но конечно, на каком-то этапе такая поддержка востребована, это очевидно. Вопрос только в объёмах этой поддержки, связанный с финансовыми возможностями", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он добавил, что не будет сейчас предоставлять слово министру финансов и министру экономического развития, потому что знает, что они скажут. "Мы постоянно дискутируем в этой связи. Но обязательно поработаем", - сказал президент.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, владимир путин, деловая россия, правительство рф