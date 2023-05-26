https://ria.ru/20230526/perevozchik-1874406561.html
Правительство принимает решения по иностранным перевозчикам, заявил Путин
Правительство принимает решения по иностранным перевозчикам, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2023
Правительство принимает решения по иностранным перевозчикам, заявил Путин
Правительство РФ принимает решения по иностранным перевозчикам, которые разъезжали по российским дорогам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:39
2023-05-26T16:39
2023-05-26T16:39
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
госдума рф
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительство РФ принимает решения по иностранным перевозчикам, которые разъезжали по российским дорогам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Правительство принимает решения по поводу иностранных перевозчиков, которые разъезжали по нашим дорогам", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Госдума во вторник проголосовала за обращение к правительству России с просьбой исключить возможность "выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории РФ". Кроме того, депутаты призвали правительство РФ не заправлять польские грузовики на АЗС по российским розничным ценам. Для них предлагается применять расценки на топливо на уровне цен стран Евросоюза.
https://ria.ru/20230526/obligatsii-1874399421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, деловая россия, госдума рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Госдума РФ
Правительство принимает решения по иностранным перевозчикам, заявил Путин
Путин: правительство принимает решения по иностранным перевозчикам, разъезжающим по России