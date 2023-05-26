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Лавров встретился со спецпредставителем Китая Ли Хуэем - РИА Новости, 26.05.2023
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17:30 26.05.2023 (обновлено: 19:24 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/peregovory-1874425554.html
Лавров встретился со спецпредставителем Китая Ли Хуэем
Лавров встретился со спецпредставителем Китая Ли Хуэем - РИА Новости, 26.05.2023
Лавров встретился со спецпредставителем Китая Ли Хуэем
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем подтвердил... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:30
2023-05-26T19:24
в мире
россия
китай
ли хуэй
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем подтвердил приверженность дипломатическому разрешению украинского кризиса, сообщил МИД РФ по итогам переговоров."Отметив личный вклад Ли Хуэя в укрепление российско-китайского всеобъемлющего стратегического сотрудничества, министр приветствовал его приезд в Москву в новом качестве. Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и перспективам урегулирования конфликта. Лавров выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса, высоко оценил готовность Пекина играть позитивную роль в его урегулировании. Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта, отметив созданные украинской стороной и ее западными кураторами серьезные препятствия для возобновления мирных переговоров", - сообщил МИД РФ.С обеих сторон была выражена готовность к дальнейшему укреплению российско-китайского внешнеполитического взаимодействия, неизменно нацеленного на поддержание мира и стабильности в регионе и на планете в целом, добавили в министерстве.Также Ли Хуэй провел две встречи с заместителями министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным и Андреем Руденко."В ходе беседы состоялся традиционно доверительный и обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Украине и в мире в контексте попыток стран Запада использовать эту постсоветскую республику в своих антироссийских геополитических целях. С российской стороны дана высокая оценка курса КНР в русле представленного в феврале документа "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров Ли Хуэя с Галузиным.
https://ria.ru/20230526/politika-1874406861.html
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в мире, россия, китай, ли хуэй, москва, сергей лавров
В мире, Россия, Китай, Ли Хуэй, Москва, Сергей Лавров
Лавров встретился со спецпредставителем Китая Ли Хуэем

Лавров на переговорах со спецпредставителем Китая Ли Хуэем обсудил ситуацию вокруг Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем подтвердил приверженность дипломатическому разрешению украинского кризиса, сообщил МИД РФ по итогам переговоров.
"Отметив личный вклад Ли Хуэя в укрепление российско-китайского всеобъемлющего стратегического сотрудничества, министр приветствовал его приезд в Москву в новом качестве. Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и перспективам урегулирования конфликта. Лавров выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса, высоко оценил готовность Пекина играть позитивную роль в его урегулировании. Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта, отметив созданные украинской стороной и ее западными кураторами серьезные препятствия для возобновления мирных переговоров", - сообщил МИД РФ.
С обеих сторон была выражена готовность к дальнейшему укреплению российско-китайского внешнеполитического взаимодействия, неизменно нацеленного на поддержание мира и стабильности в регионе и на планете в целом, добавили в министерстве.
Также Ли Хуэй провел две встречи с заместителями министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным и Андреем Руденко.
"В ходе беседы состоялся традиционно доверительный и обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Украине и в мире в контексте попыток стран Запада использовать эту постсоветскую республику в своих антироссийских геополитических целях. С российской стороны дана высокая оценка курса КНР в русле представленного в феврале документа "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров Ли Хуэя с Галузиным.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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