https://ria.ru/20230526/patriot-1874467827.html

ФРГ переместит комплексы Patriot из Словакии в Литву на время саммита НАТО

ФРГ переместит комплексы Patriot из Словакии в Литву на время саммита НАТО - РИА Новости, 26.05.2023

ФРГ переместит комплексы Patriot из Словакии в Литву на время саммита НАТО

Германия передислоцирует ракетные комплексы Patriot из Словакии в Литву для обеспечения защиты при проведении саммита НАТО в Вильнюсе в июне, говорится в... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T21:30

2023-05-26T21:30

2023-05-26T21:31

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Германия передислоцирует ракетные комплексы Patriot из Словакии в Литву для обеспечения защиты при проведении саммита НАТО в Вильнюсе в июне, говорится в пресс-релизе министерства обороны Германии. "По просьбе Североатлантического союза Германия внесет существенный вклад в защиту саммита НАТО в Вильнюсе в Литве в июле 2023 года... Для наземной противовоздушной обороны мы перебросим наши ракетные установки Patriot из Словакии, а также вспомогательных подразделений Польши в Литву. Таким образом, работа многонациональной оперативной группы противовоздушной и противоракетной обороны Словакии будет прекращена", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, безопасность Словакии и в будущем останется важной для Германии, страна продолжит вносить вклад в оборону страны в рамках участия в тактических группах, передачи зенитно-артиллерийских комплексов MANTIS Modular и кольцевого обмена 15-ю танками Leopard 2А4. Помимо этого, Германия уже проводит обучение словацких войск, отмечается в пресс-релизе. "Кроме того, мы предложили словацкой противовоздушной обороне поддержку в виде патрулирования воздушного пространства нашими военно-воздушными силами", - сообщает министерство обороны Германии. В июле саммит НАТО пройдет в Вильнюсе, одной из основных тем обсуждения станет повышение безопасности региона посредством дальнейшего укрепления сдерживания и обороны.

https://ria.ru/20230514/nato-1871640990.html

https://ria.ru/20221201/patriot-1835515521.html

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в мире, германия, нато, словакия, литва