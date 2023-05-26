https://ria.ru/20230526/patriot-1874467827.html
ФРГ переместит комплексы Patriot из Словакии в Литву на время саммита НАТО
ФРГ переместит комплексы Patriot из Словакии в Литву на время саммита НАТО - РИА Новости, 26.05.2023
ФРГ переместит комплексы Patriot из Словакии в Литву на время саммита НАТО
Германия передислоцирует ракетные комплексы Patriot из Словакии в Литву для обеспечения защиты при проведении саммита НАТО в Вильнюсе в июне, говорится в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T21:30
2023-05-26T21:30
2023-05-26T21:31
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Германия передислоцирует ракетные комплексы Patriot из Словакии в Литву для обеспечения защиты при проведении саммита НАТО в Вильнюсе в июне, говорится в пресс-релизе министерства обороны Германии. "По просьбе Североатлантического союза Германия внесет существенный вклад в защиту саммита НАТО в Вильнюсе в Литве в июле 2023 года... Для наземной противовоздушной обороны мы перебросим наши ракетные установки Patriot из Словакии, а также вспомогательных подразделений Польши в Литву. Таким образом, работа многонациональной оперативной группы противовоздушной и противоракетной обороны Словакии будет прекращена", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, безопасность Словакии и в будущем останется важной для Германии, страна продолжит вносить вклад в оборону страны в рамках участия в тактических группах, передачи зенитно-артиллерийских комплексов MANTIS Modular и кольцевого обмена 15-ю танками Leopard 2А4. Помимо этого, Германия уже проводит обучение словацких войск, отмечается в пресс-релизе. "Кроме того, мы предложили словацкой противовоздушной обороне поддержку в виде патрулирования воздушного пространства нашими военно-воздушными силами", - сообщает министерство обороны Германии. В июле саммит НАТО пройдет в Вильнюсе, одной из основных тем обсуждения станет повышение безопасности региона посредством дальнейшего укрепления сдерживания и обороны.
https://ria.ru/20230514/nato-1871640990.html
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в мире, германия, нато, словакия, литва
В мире, Германия, НАТО, Словакия, Литва
ФРГ переместит комплексы Patriot из Словакии в Литву на время саммита НАТО
Минобороны ФРГ сообщило о перемещении Patriot из Словакии в Литву на время саммита НАТО
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Германия передислоцирует ракетные комплексы Patriot из Словакии в Литву для обеспечения защиты при проведении саммита НАТО в Вильнюсе в июне, говорится в пресс-релизе министерства обороны Германии.
"По просьбе Североатлантического союза Германия внесет существенный вклад в защиту саммита НАТО в Вильнюсе в Литве в июле 2023 года... Для наземной противовоздушной обороны мы перебросим наши ракетные установки Patriot из Словакии, а также вспомогательных подразделений Польши
в Литву. Таким образом, работа многонациональной оперативной группы противовоздушной и противоракетной обороны Словакии будет прекращена", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, безопасность Словакии и в будущем останется важной для Германии, страна продолжит вносить вклад в оборону страны в рамках участия в тактических группах, передачи зенитно-артиллерийских комплексов MANTIS Modular и кольцевого обмена 15-ю танками Leopard 2А4. Помимо этого, Германия уже проводит обучение словацких войск, отмечается в пресс-релизе.
«
"Кроме того, мы предложили словацкой противовоздушной обороне поддержку в виде патрулирования воздушного пространства нашими военно-воздушными силами", - сообщает министерство обороны Германии.
В июле саммит НАТО пройдет в Вильнюсе, одной из основных тем обсуждения станет повышение безопасности региона посредством дальнейшего укрепления сдерживания и обороны.
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