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В Приморье парапланерист рухнул на гору, получив множественные травмы - РИА Новости, 26.05.2023
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01:37 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/paraplan-1874231769.html
В Приморье парапланерист рухнул на гору, получив множественные травмы
В Приморье парапланерист рухнул на гору, получив множественные травмы - РИА Новости, 26.05.2023
В Приморье парапланерист рухнул на гору, получив множественные травмы
Парапланерист упал на склон горы Брат в Приморском крае, получив множественные травмы, пострадавшему оказали помощь, сообщает управление по делам ГО и ЧС... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T01:37
2023-05-26T01:37
приморский край
происшествия
находка
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Парапланерист упал на склон горы Брат в Приморском крае, получив множественные травмы, пострадавшему оказали помощь, сообщает управление по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа. По данным спасателей, звонок с просьбой помочь травмированному парапланеристу, который находится на склоне горы Брат, поступил в среду вечером. Спасатели выехали на место и примерно через час нашли пострадавшего. "Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и на носилках транспортировали к подножью сопки, к дороге, где его передали врачам скорой медицинской помощи, 36-летний мужчина со множественными травмами доставлен в городскую больницу", - говорится в сообщении. Высота горы Брат -242 метра, расположена вблизи Находки в Приморском крае.
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приморский край, происшествия, находка
Приморский край, Происшествия, Находка
В Приморье парапланерист рухнул на гору, получив множественные травмы

В Приморье парапланерист получил множественные травмы при падении на склон горы Брат

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкПараплан
Параплан - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Параплан. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Парапланерист упал на склон горы Брат в Приморском крае, получив множественные травмы, пострадавшему оказали помощь, сообщает управление по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа.
По данным спасателей, звонок с просьбой помочь травмированному парапланеристу, который находится на склоне горы Брат, поступил в среду вечером. Спасатели выехали на место и примерно через час нашли пострадавшего.
"Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и на носилках транспортировали к подножью сопки, к дороге, где его передали врачам скорой медицинской помощи, 36-летний мужчина со множественными травмами доставлен в городскую больницу", - говорится в сообщении.
Высота горы Брат -242 метра, расположена вблизи Находки в Приморском крае.
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