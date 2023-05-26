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Источник в ЦИК рассказал о состоянии Памфиловой - РИА Новости, 26.05.2023
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17:45 26.05.2023 (обновлено: 17:55 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/pamfilova-1874430459.html
Источник в ЦИК рассказал о состоянии Памфиловой
Источник в ЦИК рассказал о состоянии Памфиловой - РИА Новости, 26.05.2023
Источник в ЦИК рассказал о состоянии Памфиловой
Источник в Центральной избирательной комиссии РФ сообщил РИА Новости, что утром с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой все было в порядке. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:45
2023-05-26T17:55
политика
цик рф
элла памфилова
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Источник в Центральной избирательной комиссии РФ сообщил РИА Новости, что утром с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой все было в порядке."Мы с ней утром общались, проблем никаких не было", - сказал источник в ЦИК РФ.
https://ria.ru/20230422/sanktsii-1867102744.html
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политика, цик рф, элла памфилова, здоровье - общество
Политика, ЦИК РФ, Элла Памфилова, Здоровье - Общество
Источник в ЦИК рассказал о состоянии Памфиловой

В ЦИК сообщили, что у Памфиловой утром не заметили каких-либо проблем со здоровьем

© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии РоссииГлава Центризбиркома России Элла Памфилова
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии России
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Источник в Центральной избирательной комиссии РФ сообщил РИА Новости, что утром с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой все было в порядке.
"Мы с ней утром общались, проблем никаких не было", - сказал источник в ЦИК РФ.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Памфилова прокомментировала новые санкции Зеленского
22 апреля, 17:21
 
ПолитикаЦИК РФЭлла ПамфиловаЗдоровье - Общество
 
 
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