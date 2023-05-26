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Двух жителей Северной Осетии освободили из украинского плена - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:47 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/osvobozhdenie-1874229870.html
Двух жителей Северной Осетии освободили из украинского плена
Двух жителей Северной Осетии освободили из украинского плена - РИА Новости, 26.05.2023
Двух жителей Северной Осетии освободили из украинского плена
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил об освобождении из украинского плена двух жителей региона. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T00:47
2023-05-26T00:47
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
московская область (подмосковье)
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НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил об освобождении из украинского плена двух жителей региона. "Наших парней - Казбека Габеева и Георгия Тменова - освободили из плена! Парней сейчас везут в госпиталь в Подмосковье. Пройдут реабилитацию и - домой!", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
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сергей меняйло, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло, Московская область (Подмосковье)
Двух жителей Северной Осетии освободили из украинского плена

Глава Северной Осетии Меняйло: из украинского плена освободили двух жителей региона

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил об освобождении из украинского плена двух жителей региона.
"Наших парней - Казбека Габеева и Георгия Тменова - освободили из плена! Парней сейчас везут в госпиталь в Подмосковье. Пройдут реабилитацию и - домой!", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей МеняйлоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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