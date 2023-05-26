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В Британии испугались российских ракет, от которых "по спине бегут мурашки"
В Британии испугались российских ракет, от которых "по спине бегут мурашки" - РИА Новости, 26.05.2023
В Британии испугались российских ракет, от которых "по спине бегут мурашки"
Новые российские гиперзвуковые ракеты говорят о начале очередного этапа боевых действий, заявил обозреватель The Telegraph Гарри де Кетвилль. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:40
2023-05-26T12:40
2023-05-26T12:40
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новые российские гиперзвуковые ракеты говорят о начале очередного этапа боевых действий, заявил обозреватель The Telegraph Гарри де Кетвилль."Незаметный, быстрый и маневренный, этот новый вид оружия представляет собой сложную задачу для обороны. И это только начало", — говорится в материале.Журналист утверждает, что гиперзвуковые ракеты представляют собой серьезный вызов для Запада, поскольку они чрезвычайно быстры и их очень трудно сбить, а сейчас в арсенале России появляется все больше вариантов такого оружия. Даже если создаются какие-либо контрмеры, проводится модернизация, чтобы ракеты могли все равно достичь своих целей.Обозреватель отмечает, что от гиперзвуковых ракет, подобных российскому "Циркону", сегодня у военных стратегов "по спине бегут мурашки", а эксперты говорят, что они вызывают серьезную озабоченность у ВМС США."По мере развития гиперзвуковых технологий уничтожение такой ракеты может стать невозможным", — подытожил журналист.Ранее американский журнал Military Watch называл вооруженный гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон" фрегат "Маршал Шапошников" самым опасным военно-морским кораблем России.
https://ria.ru/20230511/oruzhie-1871161630.html
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россия, военно-морские силы сша, в мире, сша, циркон
Россия, Военно-морские силы США, В мире, США, Циркон
В Британии испугались российских ракет, от которых "по спине бегут мурашки"
Telegraph: леденящие душу российские ракеты ведут к новому этапу боевых действий