https://ria.ru/20230526/oruzhie-1874266378.html

Минобороны заявило, что США разрабатывают на Украине биологическое оружие

Минобороны заявило, что США разрабатывают на Украине биологическое оружие - РИА Новости, 26.05.2023

Минобороны заявило, что США разрабатывают на Украине биологическое оружие

Минобороны получило данные, которые "в очередной раз доказывают, что США разрабатывают на территории Украины биологическое оружие", — "факты сбора штаммов... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T10:29

2023-05-26T10:29

2023-05-26T13:10

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Минобороны получило данные, которые "в очередной раз доказывают, что США разрабатывают на территории Украины биологическое оружие", — "факты сбора штаммов вируса птичьего гриппа, способного преодолеть межвидовой барьер", об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Речь идет о документах, которые военные изъяли из лаборатории биосферного заповедника в Аскания-Нова (Херсонская область). Как утверждается, этими материалами подтверждается причастность Харьковского института ветеринарной медицины к американским проектам "Ю-Пи-8", "Пи-444" и "Флу-Флай-Вей". По словам Кириллова, цель этих программ — "оценка условий, при которых процессы передачи возбудителей экономически значимых инфекций могут стать неуправляемыми", в том числе — создать риски продовольственной безопасности."При этом американское военное ведомство активно изучает данные экономически значимые инфекции за переделами национальной территории в биолабораториях, расположенных вдоль границ своих геополитических противников. Это еще раз подтверждает, что Соединенными Штатами вне национальной юрисдикции, в том числе на территории Украины, осуществляется разработка компонентов биологического оружия", — сказал генерал-лейтенант.Заказчиком назван Пентагон — "ведомство, не имеющее отношения к изучению маршрутов миграции птиц"."Оперативной группой Минобороны России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности и Россельхознадзора были подтверждены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер, в частности, штамма H5N8, летальность которого при передаче человеку может достигать 40 процентов", — рассказал Кириллов.Он добавил, что сотрудники херсонского заповедника попытались "экстренно уничтожить отобранные биоматериалы" — отключить холодильные установки и разрушить криохранилища с жидким азотом, однако специалисты 48-го ЦНИИ Минобороны "даже в подвергнутых деструкции пробах" смогли выявить "следы генетического материала высокого патогенного гриппа птиц, вируса болезни Ньюкасла, авуловирусов".Начальник войск РХБЗ напомнил, что уже обращал внимание на "документально подтвержденный факт массового падежа птиц на территории заповедника Аскания-Нова в 2021 году, который, по мнению экспертов, носил инфекционный характер"."На этом фоне особую озабоченность вызывает рост заболеваемости гриппом птиц на территории России и в европейских странах, где, по данным Международного эпизоотического бюро, заболевание приобрело круглогодичный характер, а потери от него с 2021 года превысили три миллиарда евро", — отметил он.По словам Кириллова, с начала этого года в России зафиксировано 32 вспышки птичьего гриппа во всех федеральных округах.Он отметил, что хотя в самих США с 2003 года имели место эпизоотии гриппа птиц и один случай передачи инфекции человеку, за всю историю наблюдений на американской территории не зафиксировано вспышек заболеваний, представляющих основную угрозу продовольственной безопасности, например, африканской чумы свиней и ящура. Кириллов напомнил, что в октябре 2022 года США обнародовали Национальную стратегию по противодействию биологическим угрозам, которая имеет доктринальный характер и определяет управление биологическими рисками, как жизненно важный приоритет США. "С помощью утвержденной стратегии Вашингтон планирует создать подконтрольную США архитектуру предупреждения, реагирования и нейтрализации биоугроз в своих национальных интересах", — пояснил Кириллов.

https://ria.ru/20230505/verbovka-1869990021.html

https://ria.ru/20230526/bezopasnost-1874271348.html

https://ria.ru/20230413/biolaboratorii-1865026006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о разработке США биологического оружия на Украине Минобороны заявило, что США разрабатывают на Украине биологическое оружие 2023-05-26T10:29 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, сша, украина, войска рхбз, ситуация в днр и лнр, россия