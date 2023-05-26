https://ria.ru/20230526/oruzhie-1874266378.html
Минобороны заявило, что США разрабатывают на Украине биологическое оружие
Минобороны заявило, что США разрабатывают на Украине биологическое оружие - РИА Новости, 26.05.2023
Минобороны заявило, что США разрабатывают на Украине биологическое оружие
Минобороны получило данные, которые "в очередной раз доказывают, что США разрабатывают на территории Украины биологическое оружие", — "факты сбора штаммов... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:29
2023-05-26T10:29
2023-05-26T13:10
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
сша
украина
войска рхбз
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874300295_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8396e29fdf085f6590bddd6fbb9eeb1.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Минобороны получило данные, которые "в очередной раз доказывают, что США разрабатывают на территории Украины биологическое оружие", — "факты сбора штаммов вируса птичьего гриппа, способного преодолеть межвидовой барьер", об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Речь идет о документах, которые военные изъяли из лаборатории биосферного заповедника в Аскания-Нова (Херсонская область). Как утверждается, этими материалами подтверждается причастность Харьковского института ветеринарной медицины к американским проектам "Ю-Пи-8", "Пи-444" и "Флу-Флай-Вей". По словам Кириллова, цель этих программ — "оценка условий, при которых процессы передачи возбудителей экономически значимых инфекций могут стать неуправляемыми", в том числе — создать риски продовольственной безопасности."При этом американское военное ведомство активно изучает данные экономически значимые инфекции за переделами национальной территории в биолабораториях, расположенных вдоль границ своих геополитических противников. Это еще раз подтверждает, что Соединенными Штатами вне национальной юрисдикции, в том числе на территории Украины, осуществляется разработка компонентов биологического оружия", — сказал генерал-лейтенант.Заказчиком назван Пентагон — "ведомство, не имеющее отношения к изучению маршрутов миграции птиц"."Оперативной группой Минобороны России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности и Россельхознадзора были подтверждены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер, в частности, штамма H5N8, летальность которого при передаче человеку может достигать 40 процентов", — рассказал Кириллов.Он добавил, что сотрудники херсонского заповедника попытались "экстренно уничтожить отобранные биоматериалы" — отключить холодильные установки и разрушить криохранилища с жидким азотом, однако специалисты 48-го ЦНИИ Минобороны "даже в подвергнутых деструкции пробах" смогли выявить "следы генетического материала высокого патогенного гриппа птиц, вируса болезни Ньюкасла, авуловирусов".Начальник войск РХБЗ напомнил, что уже обращал внимание на "документально подтвержденный факт массового падежа птиц на территории заповедника Аскания-Нова в 2021 году, который, по мнению экспертов, носил инфекционный характер"."На этом фоне особую озабоченность вызывает рост заболеваемости гриппом птиц на территории России и в европейских странах, где, по данным Международного эпизоотического бюро, заболевание приобрело круглогодичный характер, а потери от него с 2021 года превысили три миллиарда евро", — отметил он.По словам Кириллова, с начала этого года в России зафиксировано 32 вспышки птичьего гриппа во всех федеральных округах.Он отметил, что хотя в самих США с 2003 года имели место эпизоотии гриппа птиц и один случай передачи инфекции человеку, за всю историю наблюдений на американской территории не зафиксировано вспышек заболеваний, представляющих основную угрозу продовольственной безопасности, например, африканской чумы свиней и ящура. Кириллов напомнил, что в октябре 2022 года США обнародовали Национальную стратегию по противодействию биологическим угрозам, которая имеет доктринальный характер и определяет управление биологическими рисками, как жизненно важный приоритет США. "С помощью утвержденной стратегии Вашингтон планирует создать подконтрольную США архитектуру предупреждения, реагирования и нейтрализации биоугроз в своих национальных интересах", — пояснил Кириллов.
https://ria.ru/20230505/verbovka-1869990021.html
https://ria.ru/20230526/bezopasnost-1874271348.html
https://ria.ru/20230413/biolaboratorii-1865026006.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874300295_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8292118a85675d5fb6fe463ff3d27e1a.jpg
Минобороны РФ о разработке США биологического оружия на Украине
Минобороны заявило, что США разрабатывают на Украине биологическое оружие
2023-05-26T10:29
true
PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, здоровье - общество, сша, украина, войска рхбз, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, США, Украина, Войска РХБЗ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
Минобороны заявило, что США разрабатывают на Украине биологическое оружие
Генерал Кириллов заявил, что США разрабатывают на Украине биологическое оружие
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Минобороны получило данные, которые "в очередной раз доказывают, что США разрабатывают на территории Украины биологическое оружие", — "факты сбора штаммов вируса птичьего гриппа, способного преодолеть межвидовой барьер", об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Речь идет о документах, которые военные изъяли из лаборатории биосферного заповедника в Аскания-Нова (Херсонская область
). Как утверждается, этими материалами подтверждается причастность Харьковского института ветеринарной медицины к американским проектам "Ю-Пи-8", "Пи-444" и "Флу-Флай-Вей". По словам Кириллова, цель этих программ — "оценка условий, при которых процессы передачи возбудителей экономически значимых инфекций могут стать неуправляемыми", в том числе — создать риски продовольственной безопасности.
США вербовали украинцев со знаниями в области оружия массового поражения
"При этом американское военное ведомство активно изучает данные экономически значимые инфекции за переделами национальной территории в биолабораториях, расположенных вдоль границ своих геополитических противников. Это еще раз подтверждает, что Соединенными Штатами вне национальной юрисдикции, в том числе на территории Украины, осуществляется разработка компонентов биологического оружия", — сказал генерал-лейтенант.
Заказчиком назван Пентагон — "ведомство, не имеющее отношения к изучению маршрутов миграции птиц".
«
"Оперативной группой Минобороны России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности и Россельхознадзора были подтверждены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер, в частности, штамма H5N8, летальность которого при передаче человеку может достигать 40 процентов", — рассказал Кириллов.
Он добавил, что сотрудники херсонского заповедника попытались "экстренно уничтожить отобранные биоматериалы" — отключить холодильные установки и разрушить криохранилища с жидким азотом, однако специалисты 48-го ЦНИИ Минобороны "даже в подвергнутых деструкции пробах" смогли выявить "следы генетического материала высокого патогенного гриппа птиц, вируса болезни Ньюкасла, авуловирусов".
Начальник войск РХБЗ напомнил, что уже обращал внимание на "документально подтвержденный факт массового падежа птиц на территории заповедника Аскания-Нова в 2021 году, который, по мнению экспертов, носил инфекционный характер".
"На этом фоне особую озабоченность вызывает рост заболеваемости гриппом птиц на территории России и в европейских странах, где, по данным Международного эпизоотического бюро, заболевание приобрело круглогодичный характер, а потери от него с 2021 года превысили три миллиарда евро", — отметил он.
Минобороны: США не давали обязательств по безопасности биоисследований
По словам Кириллова, с начала этого года в России зафиксировано 32 вспышки птичьего гриппа во всех федеральных округах.
Он отметил, что хотя в самих США с 2003 года имели место эпизоотии гриппа птиц и один случай передачи инфекции человеку, за всю историю наблюдений на американской территории не зафиксировано вспышек заболеваний, представляющих основную угрозу продовольственной безопасности, например, африканской чумы свиней и ящура.
Кириллов напомнил, что в октябре 2022 года США обнародовали Национальную стратегию по противодействию биологическим угрозам, которая имеет доктринальный характер и определяет управление биологическими рисками, как жизненно важный приоритет США.
"С помощью утвержденной стратегии Вашингтон
планирует создать подконтрольную США архитектуру предупреждения, реагирования и нейтрализации биоугроз в своих национальных интересах", — пояснил Кириллов.
Косачев рассказал о попытках США создать биолаборатории в России