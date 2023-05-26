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Американский генерал разрушил надежды Украины на чудо-оружие - РИА Новости, 26.05.2023
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01:19 26.05.2023 (обновлено: 08:48 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/oruzhie-1874231434.html
Американский генерал разрушил надежды Украины на чудо-оружие
Американский генерал разрушил надежды Украины на чудо-оружие - РИА Новости, 26.05.2023
Американский генерал разрушил надежды Украины на чудо-оружие
Американские истребители F-16 не станут чудо-оружием для Украины и будут обходиться гораздо дороже снарядов и наземной техники, заявил председатель... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T01:19
2023-05-26T08:48
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
марк милли
politico
f-16
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американские истребители F-16 не станут чудо-оружием для Украины и будут обходиться гораздо дороже снарядов и наземной техники, заявил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли, его слова приводит Politico."У русских есть тысяча истребителей четвертого поколения &lt;…&gt;, если вы собираетесь противостоять России в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений, поэтому, проанализировав затраты, самым разумным является именно то, что мы уже делали, — доставка значительного количества интегрированных средств противовоздушной обороны для прикрытия боевого пространства и недопущения доминирования русских в небе", — заявил генерал.По мнению Милли, истребители намного дороже артиллерийских снарядов и наземной техники, что делает трату денег на противовоздушную оборону более целесообразным.&quot;На войне не существует чудо-оружия, F-16 так же им не является, как и все остальное&quot;, — подчеркнул генерал.Ранее президент США Байден объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран.Москва назвала возможные поставки F-16 очередным этапом эскалации и предупредила, что техника станет законной целью для российских сил.
https://ria.ru/20230525/plan-1874127418.html
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в мире, сша, украина, россия, марк милли, politico, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Марк Милли, Politico, F-16
Американский генерал разрушил надежды Украины на чудо-оружие

Генерал Милли: F-16 будут стоить дорого и не станут для Украины чудо-оружием

© AP Photo / Lauren Victoria BurkeГенерал Марк Милли
Генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Генерал Марк Милли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американские истребители F-16 не станут чудо-оружием для Украины и будут обходиться гораздо дороже снарядов и наземной техники, заявил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли, его слова приводит Politico.
"У русских есть тысяча истребителей четвертого поколения <…>, если вы собираетесь противостоять России в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений, поэтому, проанализировав затраты, самым разумным является именно то, что мы уже делали, — доставка значительного количества интегрированных средств противовоздушной обороны для прикрытия боевого пространства и недопущения доминирования русских в небе", — заявил генерал.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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По мнению Милли, истребители намного дороже артиллерийских снарядов и наземной техники, что делает трату денег на противовоздушную оборону более целесообразным.
«

"На войне не существует чудо-оружия, F-16 так же им не является, как и все остальное", — подчеркнул генерал.

Ранее президент США Байден объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран.
Москва назвала возможные поставки F-16 очередным этапом эскалации и предупредила, что техника станет законной целью для российских сил.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияМарк МиллиPoliticoF-16
 
 
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