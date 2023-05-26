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Американский генерал разрушил надежды Украины на чудо-оружие
Американский генерал разрушил надежды Украины на чудо-оружие - РИА Новости, 26.05.2023
Американский генерал разрушил надежды Украины на чудо-оружие
Американские истребители F-16 не станут чудо-оружием для Украины и будут обходиться гораздо дороже снарядов и наземной техники, заявил председатель... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T01:19
2023-05-26T01:19
2023-05-26T08:48
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американские истребители F-16 не станут чудо-оружием для Украины и будут обходиться гораздо дороже снарядов и наземной техники, заявил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли, его слова приводит Politico."У русских есть тысяча истребителей четвертого поколения <…>, если вы собираетесь противостоять России в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений, поэтому, проанализировав затраты, самым разумным является именно то, что мы уже делали, — доставка значительного количества интегрированных средств противовоздушной обороны для прикрытия боевого пространства и недопущения доминирования русских в небе", — заявил генерал.По мнению Милли, истребители намного дороже артиллерийских снарядов и наземной техники, что делает трату денег на противовоздушную оборону более целесообразным."На войне не существует чудо-оружия, F-16 так же им не является, как и все остальное", — подчеркнул генерал.Ранее президент США Байден объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран.Москва назвала возможные поставки F-16 очередным этапом эскалации и предупредила, что техника станет законной целью для российских сил.
https://ria.ru/20230525/plan-1874127418.html
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в мире, сша, украина, россия, марк милли, politico, f-16
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Американский генерал разрушил надежды Украины на чудо-оружие
Генерал Милли: F-16 будут стоить дорого и не станут для Украины чудо-оружием