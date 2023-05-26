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ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:38 26.05.2023 (обновлено: 21:43 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/obstrel-1874462259.html
ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами
ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами - РИА Новости, 26.05.2023
ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами
Украинские войска выпустили две дальнобойные ракеты в сторону Мариуполя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T20:38
2023-05-26T21:43
специальная военная операция на украине
мариуполь
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Украинские войска выпустили две дальнобойные ракеты в сторону Мариуполя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).&quot;Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины &lt;...&gt; 20:10 — с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено две дальнобойные ракеты&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.В последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь 20 мая. Тогда они выпустили в направлении города четыре дальнобойные ракеты.В прошлом году, 7 марта, российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков "Азова"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении города.* Запрещенная в России террористическая организация.
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мариуполь, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили в сторону Мариуполя две дальнобойные ракеты

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВид Мариуполя
Вид Мариуполя - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Украинские войска выпустили две дальнобойные ракеты в сторону Мариуполя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины <...> 20:10 — с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено две дальнобойные ракеты", — говорится в публикации в Telegram-канале.

В последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь 20 мая. Тогда они выпустили в направлении города четыре дальнобойные ракеты.
В прошлом году, 7 марта, российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков "Азова"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении города.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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