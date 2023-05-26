https://ria.ru/20230526/obstrel-1874462259.html

ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами

ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами - РИА Новости, 26.05.2023

ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами

Украинские войска выпустили две дальнобойные ракеты в сторону Мариуполя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T20:38

2023-05-26T20:38

2023-05-26T21:43

специальная военная операция на украине

мариуполь

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Украинские войска выпустили две дальнобойные ракеты в сторону Мариуполя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины <...> 20:10 — с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено две дальнобойные ракеты", — говорится в публикации в Telegram-канале.В последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь 20 мая. Тогда они выпустили в направлении города четыре дальнобойные ракеты.В прошлом году, 7 марта, российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков "Азова"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении города.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230403/solntsepek-1862603579.html

мариуполь

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мариуполь, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк