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ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:06 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/obstrel-1874415929.html
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области - РИА Новости, 26.05.2023
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области
Украинские военные обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Пологовском районе Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:06
2023-05-26T17:06
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 26 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Пологовском районе Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона. "В 14.06 обстрелу со стороны киевского режима подверглось сельскохозяйственное предприятие "40 лет Агро" в населенном пункте Смирново Пологовского района. Предположительно, огонь велся из РСЗО "HIMARS". По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - сказал представитель оперативных служб.
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области

ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 26 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Пологовском районе Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.
"В 14.06 обстрелу со стороны киевского режима подверглось сельскохозяйственное предприятие "40 лет Агро" в населенном пункте Смирново Пологовского района. Предположительно, огонь велся из РСЗО "HIMARS". По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - сказал представитель оперативных служб.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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