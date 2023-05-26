https://ria.ru/20230526/obstrel-1874415929.html
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области - РИА Новости, 26.05.2023
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области
Украинские военные обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Пологовском районе Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:06
2023-05-26T17:06
2023-05-26T17:06
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 26 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Пологовском районе Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона. "В 14.06 обстрелу со стороны киевского режима подверглось сельскохозяйственное предприятие "40 лет Агро" в населенном пункте Смирново Пологовского района. Предположительно, огонь велся из РСЗО "HIMARS". По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - сказал представитель оперативных служб.
https://ria.ru/20230526/ukraina-1874385905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области из РСЗО HIMARS
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 26 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Пологовском районе Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.
"В 14.06 обстрелу со стороны киевского режима подверглось сельскохозяйственное предприятие "40 лет Агро" в населенном пункте Смирново Пологовского района. Предположительно, огонь велся из РСЗО "HIMARS". По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - сказал представитель оперативных служб.
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