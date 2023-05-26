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При обстреле села в Белгородской области со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 26.05.2023
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14:28 26.05.2023 (обновлено: 15:47 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/obstrel-1874352330.html
При обстреле села в Белгородской области со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле села в Белгородской области со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 26.05.2023
При обстреле села в Белгородской области со стороны ВСУ пострадала женщина
Женщина пострадала, по предварительным данным, при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:28
2023-05-26T15:47
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Женщина пострадала, по предварительным данным, при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
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происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
При обстреле села в Белгородской области со стороны ВСУ пострадала женщина

При обстреле села в Белгородской области со стороны ВСУ, возможно, пострадала женщина

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЗдание, разрушенное в результате атаки ДРГ, в Белгородской области
Здание, разрушенное в результате атаки ДРГ, в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Здание, разрушенное в результате атаки ДРГ, в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Женщина пострадала, по предварительным данным, при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
 
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