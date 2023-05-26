https://ria.ru/20230526/obstrel-1874321276.html

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.05.2023

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска вновь обстреляли Донецк, с 12.45 по 12.55 выпустив по нескольким районам города 11 снарядов, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:14

2023-05-26T13:14

2023-05-26T13:14

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, с 12.45 по 12.55 выпустив по нескольким районам города 11 снарядов, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.45 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Также в 12.55 по Кировский району города выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что украинские войска обстреляли центр Донецка, выпустив три ракеты из РСЗО, а в результате обстрела Калининского района Донецка погибла 37-летняя женщина. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк, украина, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато