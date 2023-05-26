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Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 26.05.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска утром в пятницу вновь открыли огонь по Донецку из "натовской" артиллерии, выпустив по городу пять снарядов, сообщили в представительстве... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T07:42
2023-05-26T07:42
2023-05-26T07:42
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
нато
кировский район
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу вновь открыли огонь по Донецку из "натовской" артиллерии, выпустив по городу пять снарядов, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 07.05 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230526/kiev-1874237239.html
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донецк, сцкк, нато, кировский район, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, НАТО, Кировский район, Донецкая Народная Республика, В мире
Украинские войска нанесли удар по Донецку
ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов "натовского" калибра