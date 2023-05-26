https://ria.ru/20230526/obstrel-1874234078.html
Украинские войска два раза обстреляли районы Донецка
Украинские войска два раза обстреляли районы Донецка - РИА Новости, 26.05.2023
Украинские войска два раза обстреляли районы Донецка
Украинские войска два раза обстреляли снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров районы Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T02:32
2023-05-26T02:32
2023-05-26T02:32
специальная военная операция на украине
сцкк
нато
донецк
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска два раза обстреляли снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров районы Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 00.55 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 02.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230526/obstrel-1874230494.html
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сцкк, нато, донецк, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, НАТО, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска два раза обстреляли районы Донецка
ВСУ два раза обстреляли районы Донецка снарядами "натовского" калибра