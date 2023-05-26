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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:59 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/obstrel-1874230494.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 26.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T00:59
2023-05-26T00:59
специальная военная операция на украине
горловка
сцкк
стирол
нато
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 00.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230524/obstrel-1873965485.html
горловка
донецк
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горловка, сцкк, стирол, нато, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, СЦКК, Стирол, НАТО, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

СЦКК: украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 11 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 00.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаСЦККСтиролНАТОДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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