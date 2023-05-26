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Путин назвал опыт облигаций РЖД успешным - РИА Новости, 26.05.2023
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16:20 26.05.2023 (обновлено: 16:30 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/obligatsii-1874399421.html
Путин назвал опыт облигаций РЖД успешным
Путин назвал опыт облигаций РЖД успешным - РИА Новости, 26.05.2023
Путин назвал опыт облигаций РЖД успешным
Опыт облигаций РЖД в целом успешен, его нужно тиражировать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:20
2023-05-26T16:30
ржд
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Опыт облигаций РЖД в целом успешен, его нужно тиражировать, заявил президент России Владимир Путин."В целом опыт (бессрочных облигаций РЖД - ред.) успешный, поэтому его нужно тиражировать с учетом тех особенностей, о которых сейчас было сказано", - сказал Путин на встрече с представителями "Деловой России".
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ржд, экономика, владимир путин, россия
РЖД, Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин назвал опыт облигаций РЖД успешным

Путин назвал опыт облигаций РЖД успешным и призвал их тиражировать

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМашинист поезда дальнего следования
Машинист поезда дальнего следования - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Машинист поезда дальнего следования. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Опыт облигаций РЖД в целом успешен, его нужно тиражировать, заявил президент России Владимир Путин.
"В целом опыт (бессрочных облигаций РЖД - ред.) успешный, поэтому его нужно тиражировать с учетом тех особенностей, о которых сейчас было сказано", - сказал Путин на встрече с представителями "Деловой России".
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