https://ria.ru/20230526/nozh-1874403488.html

В Сочи мужчина набросился с ножом на полицейского

В Сочи мужчина набросился с ножом на полицейского - РИА Новости, 26.05.2023

В Сочи мужчина набросился с ножом на полицейского

Уголовное дело о посягательстве на жизнь возбуждено в отношении мужчины, который набросился с ножом на полицейского в Центральном районе Сочи, сообщили в... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:30

2023-05-26T16:30

2023-05-26T16:33

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 26 мая - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь возбуждено в отношении мужчины, который набросился с ножом на полицейского в Центральном районе Сочи, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. Следствие установило, что инцидент произошёл 25 мая на улице Конституции СССР, расположенной неподалёку от железнодорожного вокзала курорта. Мужчина спал на скамейке, к нему подошли полицейские, чтобы выяснить состояние его здоровья, он, в свою очередь, накинулся на них с ножом. Позже подозреваемый пытался скрыться, в ходе преследования полицейскими мужчина хотел одного из них ударить ножом в голову и шею, но полицейский успел уклониться, поэтому удар пришёлся в руку. Позже когда фигурант начал угрожать правоохранителям, те применили табельное оружие. Подозреваемый получил огнестрельное ранение ноги, его отвезли в больницу, где он будет находиться до сегодняшнего дня. "Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю в отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что по уголовному делу назначен ряд экспертиз. В ГУ МВД по краю добавили, что мужчина является жителем Мостовского района Краснодарского края. Ранее он уже привлекался за мелкое хулиганство

https://ria.ru/20230526/podrostok-1874313939.html

https://ria.ru/20230523/napadenie-1873541631.html

сочи

россия

краснодарский край

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, сочи, россия, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)