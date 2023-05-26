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В Сочи мужчина набросился с ножом на полицейского - РИА Новости, 26.05.2023
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16:30 26.05.2023 (обновлено: 16:33 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/nozh-1874403488.html
В Сочи мужчина набросился с ножом на полицейского
В Сочи мужчина набросился с ножом на полицейского - РИА Новости, 26.05.2023
В Сочи мужчина набросился с ножом на полицейского
Уголовное дело о посягательстве на жизнь возбуждено в отношении мужчины, который набросился с ножом на полицейского в Центральном районе Сочи, сообщили в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:30
2023-05-26T16:33
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 26 мая - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь возбуждено в отношении мужчины, который набросился с ножом на полицейского в Центральном районе Сочи, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. Следствие установило, что инцидент произошёл 25 мая на улице Конституции СССР, расположенной неподалёку от железнодорожного вокзала курорта. Мужчина спал на скамейке, к нему подошли полицейские, чтобы выяснить состояние его здоровья, он, в свою очередь, накинулся на них с ножом. Позже подозреваемый пытался скрыться, в ходе преследования полицейскими мужчина хотел одного из них ударить ножом в голову и шею, но полицейский успел уклониться, поэтому удар пришёлся в руку. Позже когда фигурант начал угрожать правоохранителям, те применили табельное оружие. Подозреваемый получил огнестрельное ранение ноги, его отвезли в больницу, где он будет находиться до сегодняшнего дня. "Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю в отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что по уголовному делу назначен ряд экспертиз. В ГУ МВД по краю добавили, что мужчина является жителем Мостовского района Краснодарского края. Ранее он уже привлекался за мелкое хулиганство
https://ria.ru/20230526/podrostok-1874313939.html
https://ria.ru/20230523/napadenie-1873541631.html
сочи
россия
краснодарский край
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи мужчина набросился с ножом на полицейского

В Сочи СК возбудил уголовное дело против мужчины, набросившегося с ножом на полицейского

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 26 мая - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь возбуждено в отношении мужчины, который набросился с ножом на полицейского в Центральном районе Сочи, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Следствие установило, что инцидент произошёл 25 мая на улице Конституции СССР, расположенной неподалёку от железнодорожного вокзала курорта. Мужчина спал на скамейке, к нему подошли полицейские, чтобы выяснить состояние его здоровья, он, в свою очередь, накинулся на них с ножом. Позже подозреваемый пытался скрыться, в ходе преследования полицейскими мужчина хотел одного из них ударить ножом в голову и шею, но полицейский успел уклониться, поэтому удар пришёлся в руку. Позже когда фигурант начал угрожать правоохранителям, те применили табельное оружие. Подозреваемый получил огнестрельное ранение ноги, его отвезли в больницу, где он будет находиться до сегодняшнего дня.
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"Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю в отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по уголовному делу назначен ряд экспертиз.
В ГУ МВД по краю добавили, что мужчина является жителем Мостовского района Краснодарского края. Ранее он уже привлекался за мелкое хулиганство
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ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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