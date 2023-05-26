https://ria.ru/20230526/norilsk-1874245744.html

Двух чиновников мэрии Норильска осудили за гибель людей при сходе лавины

Двух чиновников мэрии Норильска осудили за гибель людей при сходе лавины - РИА Новости, 26.05.2023

Двух чиновников мэрии Норильска осудили за гибель людей при сходе лавины

Двое сотрудников администрации Норильска, обвиняемые в халатности, повлекшей гибель людей из-за схода лавины, получили условные сроки, сообщила в пятницу... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T07:50

2023-05-26T07:50

2023-05-26T07:51

норильск

красноярский край

россия

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КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Двое сотрудников администрации Норильска, обвиняемые в халатности, повлекшей гибель людей из-за схода лавины, получили условные сроки, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Красноярского края. В районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске вечером 8 января 2021 года произошел сход лавины, засыпало несколько строений. Погибли трое - 45-летний мужчина, его 38-летняя жена и их маленький сын. "Приговором суда специалисты отдела муниципального контроля МУ "Управление имущества администрации Норильска" Шамсадов А.А. и Листровой А.Н. признаны виновными в совершении вменяемого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ, с назначением каждому наказания в виде лишения свободы сроком на два года условно с установлением испытательного срока два года", - говорится в сообщении. Этим же приговором четверо сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы города оправданы "в связи с отсутствием в деянии состава преступления".

https://ria.ru/20230522/arest-1873511708.html

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норильск, красноярский край, россия, происшествия