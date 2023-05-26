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Двух чиновников мэрии Норильска осудили за гибель людей при сходе лавины - РИА Новости, 26.05.2023
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07:50 26.05.2023 (обновлено: 07:51 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/norilsk-1874245744.html
Двух чиновников мэрии Норильска осудили за гибель людей при сходе лавины
Двух чиновников мэрии Норильска осудили за гибель людей при сходе лавины - РИА Новости, 26.05.2023
Двух чиновников мэрии Норильска осудили за гибель людей при сходе лавины
Двое сотрудников администрации Норильска, обвиняемые в халатности, повлекшей гибель людей из-за схода лавины, получили условные сроки, сообщила в пятницу... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T07:50
2023-05-26T07:51
норильск
красноярский край
россия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Двое сотрудников администрации Норильска, обвиняемые в халатности, повлекшей гибель людей из-за схода лавины, получили условные сроки, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Красноярского края. В районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске вечером 8 января 2021 года произошел сход лавины, засыпало несколько строений. Погибли трое - 45-летний мужчина, его 38-летняя жена и их маленький сын. "Приговором суда специалисты отдела муниципального контроля МУ "Управление имущества администрации Норильска" Шамсадов А.А. и Листровой А.Н. признаны виновными в совершении вменяемого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ, с назначением каждому наказания в виде лишения свободы сроком на два года условно с установлением испытательного срока два года", - говорится в сообщении. Этим же приговором четверо сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы города оправданы "в связи с отсутствием в деянии состава преступления".
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норильск, красноярский край, россия, происшествия
Норильск, Красноярский край, Россия, Происшествия
Двух чиновников мэрии Норильска осудили за гибель людей при сходе лавины

Двух чиновников мэрии Норильска осудили условно за гибель людей при сходе лавины

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Двое сотрудников администрации Норильска, обвиняемые в халатности, повлекшей гибель людей из-за схода лавины, получили условные сроки, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Красноярского края.
В районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске вечером 8 января 2021 года произошел сход лавины, засыпало несколько строений. Погибли трое - 45-летний мужчина, его 38-летняя жена и их маленький сын.
"Приговором суда специалисты отдела муниципального контроля МУ "Управление имущества администрации Норильска" Шамсадов А.А. и Листровой А.Н. признаны виновными в совершении вменяемого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ, с назначением каждому наказания в виде лишения свободы сроком на два года условно с установлением испытательного срока два года", - говорится в сообщении.
Этим же приговором четверо сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы города оправданы "в связи с отсутствием в деянии состава преступления".
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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НорильскКрасноярский крайРоссияПроисшествия
 
 
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