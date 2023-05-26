https://ria.ru/20230526/nissin-1874407964.html

Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу Nissin

Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу Nissin - РИА Новости, 26.05.2023

Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу Nissin

Роспотребнадзор ведет мониторинг продажи лапши с генно-модифицированной соей в интернет-магазинах, приняты меры по изъятию ее из оборота, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:42

2023-05-26T16:42

2023-05-26T17:06

здоровье - общество

продукты

еда

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор ведет мониторинг продажи лапши с генно-модифицированной соей в интернет-магазинах, приняты меры по изъятию ее из оборота, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее Роспотребнадзор получил обращение с просьбой запретить продажу американской лапши Nissin из-за возможного содержания в ней генетически модифицированной сои, изучается достоверность представленной информации. "В связи с появлением информации о фактах незаконной продажи в интернет-магазинах американской лапши быстрого приготовления под брендом NISSIN FOODS, в состав которой входит генно-модифицированная соя, Роспотребнадзором предприняты все необходимые меры по организации непрерывного мониторинга указанной продукции в торговых точках и на маркетплейсах и изъятию ее из оборота", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230428/shashlyk-1868369861.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, продукты, еда, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)