https://ria.ru/20230526/nissin-1874407964.html
Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу Nissin
Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу Nissin - РИА Новости, 26.05.2023
Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу Nissin
Роспотребнадзор ведет мониторинг продажи лапши с генно-модифицированной соей в интернет-магазинах, приняты меры по изъятию ее из оборота, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:42
2023-05-26T16:42
2023-05-26T17:06
здоровье - общество
продукты
еда
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782046314_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1426efbb38bc8a05edbd47555a7d41ca.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор ведет мониторинг продажи лапши с генно-модифицированной соей в интернет-магазинах, приняты меры по изъятию ее из оборота, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее Роспотребнадзор получил обращение с просьбой запретить продажу американской лапши Nissin из-за возможного содержания в ней генетически модифицированной сои, изучается достоверность представленной информации. "В связи с появлением информации о фактах незаконной продажи в интернет-магазинах американской лапши быстрого приготовления под брендом NISSIN FOODS, в состав которой входит генно-модифицированная соя, Роспотребнадзором предприняты все необходимые меры по организации непрерывного мониторинга указанной продукции в торговых точках и на маркетплейсах и изъятию ее из оборота", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230428/shashlyk-1868369861.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782046314_170:0:1827:1243_1920x0_80_0_0_5767df04c48ba60d02e07de78c4031da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, продукты, еда, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Продукты, Еда, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу Nissin
Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу Nissin с генно-модифицированной соей
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор ведет мониторинг продажи лапши с генно-модифицированной соей в интернет-магазинах, приняты меры по изъятию ее из оборота, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее Роспотребнадзор получил обращение с просьбой запретить продажу американской лапши Nissin из-за возможного содержания в ней генетически модифицированной сои, изучается достоверность представленной информации.
"В связи с появлением информации о фактах незаконной продажи в интернет-магазинах американской лапши быстрого приготовления под брендом NISSIN FOODS, в состав которой входит генно-модифицированная соя, Роспотребнадзором предприняты все необходимые меры по организации непрерывного мониторинга указанной продукции в торговых точках и на маркетплейсах и изъятию ее из оборота", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать мясо для шашлыка