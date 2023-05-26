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Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу Nissin - РИА Новости, 26.05.2023
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16:42 26.05.2023 (обновлено: 17:06 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/nissin-1874407964.html
Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу Nissin
Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу Nissin - РИА Новости, 26.05.2023
Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу Nissin
Роспотребнадзор ведет мониторинг продажи лапши с генно-модифицированной соей в интернет-магазинах, приняты меры по изъятию ее из оборота, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:42
2023-05-26T17:06
здоровье - общество
продукты
еда
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор ведет мониторинг продажи лапши с генно-модифицированной соей в интернет-магазинах, приняты меры по изъятию ее из оборота, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее Роспотребнадзор получил обращение с просьбой запретить продажу американской лапши Nissin из-за возможного содержания в ней генетически модифицированной сои, изучается достоверность представленной информации. "В связи с появлением информации о фактах незаконной продажи в интернет-магазинах американской лапши быстрого приготовления под брендом NISSIN FOODS, в состав которой входит генно-модифицированная соя, Роспотребнадзором предприняты все необходимые меры по организации непрерывного мониторинга указанной продукции в торговых точках и на маркетплейсах и изъятию ее из оборота", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, продукты, еда, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Продукты, Еда, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу Nissin

Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу Nissin с генно-модифицированной соей

© Pixabay / half_rainЛапша быстрого приготовления
Лапша быстрого приготовления - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Pixabay / half_rain
Лапша быстрого приготовления. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор ведет мониторинг продажи лапши с генно-модифицированной соей в интернет-магазинах, приняты меры по изъятию ее из оборота, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее Роспотребнадзор получил обращение с просьбой запретить продажу американской лапши Nissin из-за возможного содержания в ней генетически модифицированной сои, изучается достоверность представленной информации.
"В связи с появлением информации о фактах незаконной продажи в интернет-магазинах американской лапши быстрого приготовления под брендом NISSIN FOODS, в состав которой входит генно-модифицированная соя, Роспотребнадзором предприняты все необходимые меры по организации непрерывного мониторинга указанной продукции в торговых точках и на маркетплейсах и изъятию ее из оборота", - говорится в сообщении.
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