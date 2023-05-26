https://ria.ru/20230526/nagrazhdenie-1874395653.html

Лучших предпринимателей наградили в Мордовии

Лучших предпринимателей наградили в Мордовии - РИА Новости, 26.05.2023

Лучших предпринимателей наградили в Мордовии

Глава Мордовии Артем Здунов наградил победителей республиканского конкурса "Предприниматель Мордовии", сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:15

2023-05-26T16:15

2023-05-26T16:15

республика мордовия

экономика

артем здунов

день российского предпринимательства

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов наградил победителей республиканского конкурса "Предприниматель Мордовии", сообщает пресс-служба главы региона. Награждение состоялось в рамках бизнес-форума "Лучшие в своем деле", приуроченного ко Дню российского предпринимательства. "Лучшим предпринимателем Мордовии за 2022 год признан Александр Ширяев, руководящий компанией "Спрутс". Предприятие производило спортивные товары под собственной торговой маркой, после начала спецоперации переориентировалось на производство изделий для нужд армии, а также включилось в региональный проект по трудоустройству бывших заключенных – сейчас на предприятии трудятся 8 таких рабочих, а общий штат превышает 50 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Мордовии за последние два года существенно улучшилась ситуация в сфере предпринимательства. "Благодаря предметной работе с бизнес-сообществом, регулярным встречам, личному взаимодействию руководства Мордовии с предпринимательством и оперативному решению проблем был переломлен негативный тренд и начался стабильный рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Количество предпринимателей в 2022 году превысило 20 тысяч, увеличилось и число самозанятых граждан. Всего на предприятиях МСП республики трудятся почти 100 тысяч человек", - подчеркивается в сообщении. Глава Мордовии отметил важность постоянного прямого общения с бизнес-сообществом, которое дает свои положительные плоды. Он также поблагодарил предпринимателей региона за поддержку земляков, которые находятся в зоне специальной военной операции. "Консолидация, которая есть в нашей республике, заслуживает уважения. Причем никого не надо просить – для нас важно, что это находит отзыв в ваших сердцах, в сердцах ваших коллективов. Благодарю за труд, за то, что смогли в самый короткий период переориентировать многие направления вашей работы, отчасти даже перевести их на рельсы военной экономики", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Глава республики также отметил, что задача регионального правительства – расширять рынки сбыта предпринимателей Мордовии, делать это через маркетплейсы, выставки, помощь в оформлении контрактов и напрямую через работу с крупными корпорациями.

https://ria.ru/20230526/pozdravlenie-1874365904.html

https://ria.ru/20230526/predprinimatelstvo-1873793598.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, артем здунов, день российского предпринимательства, республика мордовия