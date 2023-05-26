https://ria.ru/20230526/nagrada-1874461124.html

СУЭК получила награду РСПП за лидерство в области устойчивого развития

СУЭК получила награду РСПП за лидерство в области устойчивого развития - РИА Новости, 26.05.2023

СУЭК получила награду РСПП за лидерство в области устойчивого развития

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) признана победителем Всероссийского конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T20:35

2023-05-26T20:35

2023-05-26T20:35

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

новости компаний - экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) признана победителем Всероссийского конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2022" в номинации "За высокое качество отчётности в области устойчивого развития/ESG", сообщает компания.Награду заместителю генерального директора СУЭК Сергею Григорьеву вручил в Москве в День российского предпринимательства президент РСПП Александр Шохин."Социальная ответственность - неотъемлемая часть бизнеса нашей компании на протяжении вот уже 22 лет ее существования, основа нашего диалога и взаимопонимания с обществом, нашими сотрудниками, членами их семей, с государством. Мы не стоим на месте, постоянно совершенствуемся, создаем новаторские формы для того, чтобы наша работа в сфере устойчивого развития была максимально эффективной и приносила как можно большую пользу нашим людям, обществу, стране", - приводятся в сообщении слова Григорьева на церемонии.В 2023 году на конкурс "Лидеры российского бизнеса" поступило 287 заявок по экономическим и социальным номинациям. "СУЭК традиционно на протяжении ряда лет одерживает победу в важнейших номинациях конкурса, как и в основных индексах, рейтингах, рэнкинга, общественных и профессиональных конкурсах и премиях - как за вклад в развитие регионов, многочисленные социальные программы, так и за качество отчётности в области устойчивого развития", - отметили в компании.

https://ria.ru/20230524/eksport-1873952662.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сибирская угольная энергетическая компания, новости компаний - экономика, российский союз промышленников и предпринимателей