https://ria.ru/20230526/modernizatsiya-1874266060.html

В трех регионах РФ начинается реализация новой программы модернизации ЖКХ

В трех регионах РФ начинается реализация новой программы модернизации ЖКХ - РИА Новости, 26.05.2023

В трех регионах РФ начинается реализация новой программы модернизации ЖКХ

В трех регионах стартовала новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры, в 2023-2024 годах там будет обновлено более 215 километров инженерных... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T10:28

2023-05-26T10:28

2023-05-26T10:28

россия

марат хуснуллин

ильшат шагиахметов

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831662075_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6420a41279fa269a5effb82461e2e552.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Недвижимость. В трех регионах стартовала новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры, в 2023-2024 годах там будет обновлено более 215 километров инженерных сетей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин."Фонд развития территорий (ФРТ) одобрил заявки Алтайского края и Курской области. В конце апреля такое решение было принято по Хабаровскому краю. Благодаря выполнению программных мероприятий еще более качественные коммунальные услуги получат 206,5 тысячи человек. До конца мая ожидается поступление еще ряда заявок. Процесс идет, регионы активно включились в работу", - приводит слова вице-премьера пресс-служба ФРТ, который является оператором региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры.Как уточнил гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, во всех трех регионах будут обновлены сети тепло-, водоснабжения и водоотведения. Также в селе Бычиха Хабаровского края отремонтируют насосную станцию, в городе Яровое Алтайского края проведут реконструкцию биологических очистных сооружений производительностью 10 тысяч кубометров в сутки, в Курске модернизируют канализационные коллекторы.Общий объем финансирования за счет федерального бюджета по одобренным заявкам - 3,8 миллиарда рублей. Всего же в 2023 году на эти цели российским регионам предоставят 30 миллиардов рублей, отмечается в сообщении ФРТ.Фонд отмечает, что к настоящему времени президиумом правительственной комиссии по региональному развитию утверждены основные параметры региональных программ модернизации 84 субъектов РФ. Всего будет обновлено более 12 тысяч инженерных сетей и около 100 объектов инфраструктуры, обслуживающих около 3 миллионов человек.Кроме того, напоминается в сообщении, продолжается реализация проектов модернизации коммунальной инфраструктуры с использованием льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния. Этот механизм начал действовать в 2022 году. На сегодняшний день с участием средств ФНБ строительно-монтажные работы выполнены на 57 объектах в сферах тепло- и водоснабжения на территории Красноярского и Пермского краев, а также Владимирской, Воронежской, Кемеровской, Оренбургской, Пензенской и Самарской областей. В том числе с начала текущего года работы завершены по 12 объектам в рамках восьми проектов в пяти регионах.В целом президиумом правительственной комиссии по региональному развитию одобрено 240 проектов в 74 субъектах РФ. Благодаря их выполнению качество коммунальных услуг должно улучшиться для более чем 19 миллионов человек. Всего построят и реконструируют 551 объект инфраструктуры и 1776 километров инженерных сетей. Основная часть объектов будет введена в 2023-2024 годах.Кроме того, в России разрабатывается комплексная программа модернизации до 2030 года, объединяющая все действующие механизмы обновления ЖКХ. В течение десяти лет в эту сферу планируется инвестировать не менее 4,5 триллиона рублей.

https://ria.ru/20230512/frt-1871327608.html

https://ria.ru/20230512/zayavki-1871258875.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, марат хуснуллин, ильшат шагиахметов, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)