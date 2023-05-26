https://ria.ru/20230526/melioratory-1874377899.html

Более 705 млн рублей направят на поддержку мелиораторов в Ставрополье

Более 705 млн рублей направят на поддержку мелиораторов в Ставрополье - РИА Новости, 26.05.2023

Более 705 млн рублей направят на поддержку мелиораторов в Ставрополье

В Ставропольском крае с целью поддержки мелиорации сельхозтоваропроизводителям в 2023 году предусмотрено выделить свыше 705 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:38

2023-05-26T15:38

2023-05-26T15:38

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. В Ставропольском крае с целью поддержки мелиорации сельхозтоваропроизводителям в 2023 году предусмотрено выделить свыше 705 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.Развитие мелиоративного комплекса – приоритетная задача, обозначенная губернатором края Владимиром Владимировым на ежегодном послании правительству региона.Уже просубсидированы и введены в эксплуатацию девять проектов нового орошения на площади порядка четырех тысяч гектаров мелиорируемых земель. В настоящее время субсидия выплачена в размере более 463 миллионов рублей.Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день нормативно-правовая база позволяет развивать как классическую мелиорацию (применение современных дождевальных установок, капельного орошения, орошения садов и овощных культур), производя растениеводческую продукцию для внутреннего потребления, так и выращивать экспортоориентированную продукцию: озимую пшеницу, ячмень, рапс, кукурузу на зерно.Площадь фактического орошения в регионе составляет 82,9 тысячи гектаров. До 2024 года в крае планируется увеличить площадь орошения на 52 тысячи гектаров. Глава региона заявил, что развивать орошения необходимо для расширения возможностей производства и защиты сельской экономики от климатических рисков."Ставрополье находится в зоне рискованного земледелия. Один из залогов получения стабильных богатых урожаев – мелиорация. И в целом, только активно развивая мелиоративный комплекс, мы сможем достичь тех стратегических целей, которые стоят перед нами", — цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Сергея Измалкова.

https://ria.ru/20230517/stavropole-1872407682.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров