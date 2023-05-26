https://ria.ru/20230526/mariupol-1874391064.html
Боевик "Азова"* получил 22 года колонии за убийство жителя Мариуполя
Боевик "Азова"* получил 22 года колонии за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 26.05.2023
Боевик "Азова"* получил 22 года колонии за убийство жителя Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима сержанта украинского нацбатальона "Азов"* (запрещен в РФ, признан террористическим),... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:08
2023-05-26T16:08
2023-05-26T16:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
главная военная прокуратура рф
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима сержанта украинского нацбатальона "Азов"* (запрещен в РФ, признан террористическим), расстрелявшего мирного жителя Мариуполя, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении сержанта войсковой части 3057 военизированного националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины Михаила Швеца", - говорится в сообщении. Как рассказали в СК, в марте 2022 года Швец с другими военнослужащими размещался в многоквартирном жилом доме Мариуполя. Он увидел, как в сторону сквера проходили мужчина и женщина в гражданской одежде с белыми повязками на рукавах. По словам осужденного, белые повязки на рукавах носят мирные жители, занимающие пророссийскую позицию и поддерживающие СВО. Поэтому он начал стрелять в них из автомата. Мужчина погиб на месте, его спутнице удалось спрятаться от огня. "Суд приговорил Швеца к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе ГВП. Он был признан виновным в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. Вина "азовца" была подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей, а также его признательными показаниями, отмечают в СК.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230525/azovets-1873983318.html
https://ria.ru/20230421/srok-1866862079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Боевик "Азова"* получил 22 года колонии за убийство жителя Мариуполя
Суд в ДНР приговорил боевика "Азова" Швеца к 22 годам колонии за убийство жителя Мариуполя