https://ria.ru/20230526/mariupol-1874391064.html

Боевик "Азова"* получил 22 года колонии за убийство жителя Мариуполя

Боевик "Азова"* получил 22 года колонии за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 26.05.2023

Боевик "Азова"* получил 22 года колонии за убийство жителя Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима сержанта украинского нацбатальона "Азов"* (запрещен в РФ, признан террористическим),... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:08

2023-05-26T16:08

2023-05-26T16:08

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

главная военная прокуратура рф

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима сержанта украинского нацбатальона "Азов"* (запрещен в РФ, признан террористическим), расстрелявшего мирного жителя Мариуполя, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении сержанта войсковой части 3057 военизированного националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины Михаила Швеца", - говорится в сообщении. Как рассказали в СК, в марте 2022 года Швец с другими военнослужащими размещался в многоквартирном жилом доме Мариуполя. Он увидел, как в сторону сквера проходили мужчина и женщина в гражданской одежде с белыми повязками на рукавах. По словам осужденного, белые повязки на рукавах носят мирные жители, занимающие пророссийскую позицию и поддерживающие СВО. Поэтому он начал стрелять в них из автомата. Мужчина погиб на месте, его спутнице удалось спрятаться от огня. "Суд приговорил Швеца к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе ГВП. Он был признан виновным в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. Вина "азовца" была подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей, а также его признательными показаниями, отмечают в СК.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230525/azovets-1873983318.html

https://ria.ru/20230421/srok-1866862079.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), главная военная прокуратура рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр